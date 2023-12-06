Telefonu incelendi: Seçil Erzan davasında bilirkişi rapor sonuçlarına ulaşıldı!

Seçil Erzan'ın telefonu üzerinde gerçekleştirilen incelemeye dair bilirkişi raporu ortaya çıktı. Raporda belirtilenlere göre, Erzan'ın görüşmek isteyen mağdurları sürekli olarak oyaladığı ve bazı durumlarda onlardan para talep ettiği mesajlar tespit edildi. Mağdurları manipüle etmek amacıyla çeşitli taktiklere başvurduğu ifade edilen Erzan'ın, kurbanlarını ikna etmek ve onlardan finansal çıkar elde etmek için çeşitli yöntemlere başvurduğu belirtildi.

Bilirkişi raporunda dikkat çeken bir diğer detay da Erzan'ın Arda Turan ile yaptığı mesajlaşmalar oldu. İkilinin mesajlaşmaları, Erzan'ın futbol dünyasının önemli isimleriyle nasıl ilişkide olduğunu ve bu ilişkileri nasıl kullandığını dair tahminlerde bulunmaya imkan veriyor. Soruşturma, Erzan'ın karmaşık ağını çözmeye ve dolandırıcılık iddialarını netleştirmeye devam ediyor.

Her geçen gün yeni detayların ortaya çıktığı milyonlarca dolarlık "gizli fon" dolandırıcılığı vurgunuyla ilgili soruşturma, Seçil Erzan'ın kurduğu ponzi sistemi aracılığıyla milyonlarca lira dolandırdığı iddialarıyla devam ediyor. Son olarak, savcılık dosyasına giren bilirkişi raporu, olayın daha da karmaşık bir hal aldığını gösteriyor.

Raporda dikkat çeken noktalardan biri, Erzan'ın Tanin Yılmaz ile eşi Merve Yılmaz'la yaptığı konuşmalar. Erzan'ın, kuzeni Tanin ve eşi Merve'nin görüşme isteklerini sürekli oyalayarak ertelediği belirlendi. Ayrıca, raporda Diba isimli bir kişiden dua istediği konuşmalar ve Arda Turan'ın da aralarında bulunduğu bazı mağdurlarla gerçekleştirdiği mesajlaşmaların ekran kayıtları da yer aldı.

Mesajlarda, Erzan'ın Tanin ve Merve'ye yönelik taktiklerini kullanarak sürekli ertelemelerde bulunduğu ve Merve'den 300 bin dolar para talep ettiği ortaya çıktı. Bu durum, Erzan'ın kurbanlarını nasıl manipüle ettiği ve dolandırıcılık şemasını nasıl sürdürdüğü konusunda daha fazla ışık tutuyor.





Zor Durumdayım

Mesajlarda Seçil Erzan'ın Merve Yılmaz'a yönelik çarpıcı ifadeleri gün yüzüne çıktı. Erzan'ın, "Zor durumdayım. Bana bugün 250-300 ne varsa acil bulabilir misin? 30 günlük. Yoksa patlayacağım yarın. Hiçbir çarem yok" şeklindeki çaresiz ifadeleri, Merve Yılmaz'ın endişe dolu bir cevap vermesine neden oldu.

Erzan'ın, "Kime güzel kazandırdıysak, Gülnur annesi" ifadesi üzerine Merve Yılmaz'ın, "Ayy yok, bir de inan ne olduğunu anlamadığım bir sistem var orda. Ben kendi param olsa sana vereyim ama bir daha kimseyi sokmam" şeklindeki cevabı, dolandırıcılık şemasının mağdurları nasıl etkilediğini gösteriyor. Konuşmanın devamında Seçil Erzan'ın annesine olan bağlılığını vurgulaması ve eğer para bulamazsa birilerinin kendisini götüreceğini söylemesi, olayın daha kişisel bir boyut kazandığını ortaya koyuyor.

Merve Yılmaz'ın, "Hoca ve çevresi" ifadesi üzerine Erzan'ın, "Ben, benim çevremdeki herkesi denedim ve çıkmadı" yanıtı, dolandırıcılık olayının iç yüzünü ve dolandırıcı ile mağdurlar arasındaki karmaşık ilişkileri bir kez daha gözler önüne seriyor.





Erzan'ın kuzeni Tanin Yılmaz ile gerçekleştirdiği konuşmalar da dikkat çekici detaylar içeriyor:

Tanin Yılmaz: “Yeter senin dediğin hiçbir şeye inanmıyorum. Konum at geliyorum. Veya senin dükkanda bekleyeyim. Konum at bana. Neredesin ya neredesin?"

Seçil Erzan: “Almak için uğraşıyorum."

Tanin Yılmaz: “Sen daha uğraş. Birazdan senin ofiste görüşürüz. Yalancı, bir de aldım vs diyorsun."

Seçil Erzan: “Ben dışarıdayım"

Tanin Yılmaz: “Fark etmez ben beklerim orada"

Seçil Erzan: “İzinliyim, gitmeyin oraya geçemem. Alo diyeceğim."

Tanin Yılmaz: “Derhal konum at bana derhal. Ya konum ya şube, sen karar ver. Para hazır mı?"





Bilirkişi raporundan alınan bir başka mesajlaşmada, Seçil Erzan'ın Diba isimli bir kişiden zor durumda olduğu için dua istediği ortaya çıktı. Konuşmanın içeriği şu şekilde:

Seçil Erzan: “Bugün bin şükür beklediğim şey geldi ama yetmiyor biraz daha gelmesi gerekiyor abla. Bir de işte bir konuda üstlerime bilgi vermem gereken bir konu vardı vermedim. Onlar da fark etti bir de onu çözmem gerekiyor şimdi. Konu çok önemli bu işlerle bağlantılı. Ordan bir sıkıntı çıkarsa her şey patlar. İnsanlıktan çıktım artık"

Diba: “Allah'ım zorunlu olaya çevirsin. İnşallah hayırlısıyla sonlandırsın yarın bilgi veremez misin üstlerine."

Seçil Erzan: “Onlara bir şey vermem gerekiyor fark ettiler onlardan habersiz iş yaptığımı. Olayı büyütürlerse çok kötü olur."

Diba: “Sence büyütürler mi?"

Seçil Erzan: “Bilmiyorum"

Diba: “tamam canım benim bu akşam ona da okuyalım ben elimden geleni yapacağım sen merak etme." konuşmaları Erzan'ın telefon incelemesi yapan bilirkişi raporunda yer alan önemli detaylar arasında yer aldı.





Aynı bilirkişi raporunda yer alan bir diğer mesajlaşma ekran görüntüsü, Seçil Erzan'ın başka mağdurlarla yaptığı konuşmalardan birini içeriyordu. Bu mesajlaşma ekran görüntülerinden biri ise ünlü futbolcu Arda Turan'a ait olduğu görülüyor.

Mesajda Arda Turan'ın, Seçil Erzan'a yönelik şu ifadeleri yer alıyordu: “Seçil ne yaptın bana, bunu nasıl yaparsın? Beni insanlara nasıl rezil edersin? Senin için gittim borçlar istedim. Sözler verdim hiçbirini tutamıyorum. Bana bunu yapacağın ne yaptım ben. İnsanların gözünde ne hale düştü."

Seçil Erzan'ın ise, "Ne desen haklısın şu an çok ama çok özür dilerim" şeklinde karşılık verdiği görüldü. Bu mesajlaşma, Erzan'ın dolandırıcılık olayında ünlü isimleri de mağdur durumuna düşürdüğünü ve bu isimlerle yaşanan gerilimi ortaya koymaktadır. Arda Turan'ın duygusal bir şekilde tepki göstermesi, dolandırıcılık skandalının boyutlarını gösterirken, Erzan'ın ise suçunu kabul eden bir özür dileme tonunda mesaj vermesi dikkat çekici bir detaydır. Olayın gelişimi ve mağdurların tepkileri, soruşturmanın seyrini etkileyebilir.



