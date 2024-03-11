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Televizyon Sunucusu Mehmet Akif Ersoy'dan Gelen Eleştirilere Yanıt: 'Operasyon İddiaları Gerçeği Yansıtmıyor'

Televizyon programında konuk ettiği Murat Kurum'a Gazze sorusu sormak isteyen bir seyirciye mikrofonu kapatması sonrasında, sunucu Mehmet Akif Ersoy, sosyal medyada yoğun eleştirilere maruz kaldı. Programın ardından Ersoy, hedef olunan tepkilere yanıt vererek, siyasi bir program olmadığını ve benzer durumları daha önce de yaşadığını belirtti.

Yayın Tarihi: 11.03.2024 11:17
Güncelleme Tarihi: 11.03.2024 11:17
Televizyon Sunucusu Mehmet Akif Ersoy'dan Gelen Eleştirilere Yanıt: 'Operasyon İddiaları Gerçeği Yansıtmıyor'

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'un sunduğu 'Nedir Ne Değildir Özel' programına konuk oldu.

Mikrofonu kapatılan Gazze sorusu

Program sırasında bir seyirci, Murat Kurum'a Gazze/Filistin hakkında bir soru sormak istedi. Ancak bu soru sormasına izin verilmedi, ve soru anında Mehmet Akif Ersoy tarafından böldü. Ersoy, "Hemen verebilir misin mikrofonu lütfen?" diyerek soruyu böldü.

Siyasi bir program olmadığını belirtti

Mehmet Akif Ersoy, soruyu neden böldüğünü açıklarken, "Bu siyasi bir program değil. Siyasi soru sormasını istemiyoruz. Sadece Gazze sorusunu bölmedim, siyasi soru soranları daha önceki programlarda da böldüm" ifadelerini kullandı.

İkinci açıklama ve tepkiler

Ersoy, daha sonra yaptığı başka bir açıklamada, "Arkadaşlar bir karar verin" diyerek muhalif hesapların ve trollerin tepkilerine değindi. İktidara yakın bazı hesapların "Akif, mikrofonu elinden aldı" şeklinde eleştiri yaptığını, muhalif hesapların ise "Murat Kurum’a operasyon çekti. Akif güvenilmez biri, Habertürk’e çok dikkat edin" dediğini belirtti.

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Televizyon Sunucusu Mehmet Akif Ersoy'dan Gelen Eleştirilere Yanıt: 'Operasyon İddiaları Gerçeği Yansıtmıyor'

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