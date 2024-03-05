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TEM’de 5 Kişinin ölümüne yol açan kazada korkunç ayrıntı ortaya çıktı! "Otobüs yol kenarında indirdi!"

Gece yarısı 01.00 sularında meydana gelen kazada 5 kişi yaşamını yitirmişti. Bu korkunç olayda yeni bir iddia gündeme geldi. İşte detaylar...

Yayın Tarihi: 05.03.2024 14:11
Güncelleme Tarihi: 05.03.2024 14:11
TEM’de 5 Kişinin ölümüne yol açan kazada korkunç ayrıntı ortaya çıktı! "Otobüs yol kenarında indirdi!"

Ankara’da yaşayan genç kızları Sıla Okur’un (19) düğün törenine katılmak için Pendik’ten yola çıkan Okur ailesi, İstanbul’a dönüş yolculuğunda otobüs firmasıyla seyahat ediyordu. Ancak aile, Kurtköy TEM Otoyolu’nda otobüsten indikten sonra karşıya geçmeye çalışırken trajik bir kaza yaşadı. Bu korkunç olayda ailenin 5 üyesi hayatını kaybetti. Geride kalanlar ise Ankara’daki kızları ve onun düğün fotoğrafı oldu. Bu acı olay, ailenin ve tüm yakınlarının yüreklerinde derin bir yara olarak kaldı.

tem kazası

Ankara’da yaşayan kızları Sıla Okur’un evlilik törenine katılmak için Pendik’ten 2 Mart’ta hareket eden Okur ailesi, törenin ardından İstanbul’a dönmek üzere otobüsle seyahat etti. Ancak aile, İstanbul’a dönüş yolculuğunda TEM Otoyolu Kurtköy kavşağında otobüsten inerken, evlerine sadece 10 dakika mesafede olan bir noktada, saat 01.00 civarında karşıdan karşıya geçmeye çalışırken trajik bir kaza yaşadı. 

Sultanbeyli yönüne ilerleyen Soner Kurt’un yönetimindeki 35 KD 5720 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan aileye çarptı. Bu korkunç kazada, Fatma Gürsoy (68), Şükrü Okur (48), Melek Okur (44), Muhammet Alihan Okur (15) ve Ecrin Okur (11) hayatlarını kaybetti. Bu acı haber, tüm yakınlarını ve sevdiklerini derinden üzdü.

Yeni bilgiler ışığında, Okur ailesinin trajik hikayesi daha da netleşti. Ailenin 19 yaşındaki kızları Sıla Okur’un 3 Mart’taki evlilik törenine katılmak için cumartesi gecesi Pendik’ten yola çıktıkları ve bu yolculuklarını bir otobüs firmasıyla gerçekleştirdikleri belirlendi. 

TEM KAZA

Ancak, gece saatlerinde, evlerine çok yakın bir konum olan TEM Otoyolu Kurtköy kavşağında otobüsten indikten sonra karşıya geçmeye çalışırken, beklenmedik bir kaza yaşandı. Bu kaza sonucunda Okur ailesi hayatını kaybetti ve geriye sadece kızlarının nikah fotoğrafları kaldı. Bu acı olay, tüm sevdiklerini ve tanıdıklarını derinden etkiledi.

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