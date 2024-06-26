Tem Otoyolu'nda 15 araç birbirine girdi! 5 yaralı...

İstanbul TEM Otoyolu'nda gerçekleşen zincirleme trafik kazasında 15 araç birbirine girdi. Olayda 5 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından otoyolda ciddi bir trafik yoğunluğu yaşandı ve ulaşım iki şeritten sağlanıyor.

KAZA NASIL MEYDANA GELDİ?

TEM Otoyolu Bahçeşehir mevkiinde Ankara istikametine doğru seyreden 59 AHK 717 plakalı tır, henüz belirlenemeyen bir nedenle önündeki kamyona çarptı. Bu çarpışmanın etkisiyle önde ilerleyen araçlar da birbirine çarptı ve toplamda 15 araç zincirleme kazaya karıştı. Kazanın oluş şekli ve nedenleri henüz netleşmezken, bazı araçlar savruldu ve yan yattı. Olay yerine gelen itfaiye, sağlık ve polis ekipleri hemen müdahalede bulundu.