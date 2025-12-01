TEM Otoyolu'nda Dehşet: Kendi Tırının Altında Can Verdi

TEM Otoyolu'nda korkunç kaza: Sürücü tırın altında can verdi

Kaza Şekerpınar Kavşağı mevkiinde meydana geldi

Kocaeli TEM Otoyolu İstanbul istikametinde, Şekerpınar Kavşağı civarında korkunç bir kaza yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Yahya Aydın (23) idaresindeki konteyner yüklü 35 AIM 463 plakalı tır kontrolden çıkarak demir bariyere ve beton duvara çarptı.

Kazanın şiddetiyle sürücü araçtan düştü ve tırın altında kaldı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yaralı sürücüyü tırın altından çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Hastaneye kaldırılan Yahya Aydın, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. Olay yerinde yapılan ilk çalışmalar ve güvenlik soruşturması sürüyor.

