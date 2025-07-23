Temizlik Personeli Hacer Pelşin Korkutata, YKS’de Tıp Fakültesine Girmeye Hak Kazandı

Bingöl Üniversitesi bünyesinde temizlik personeli olarak görev yapan 21 yaşındaki Hacer Pelşin Korkutata, işinden arta kalan zamanlarda hazırlandığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonucunda büyük bir başarıya imza attı ve 16 bin 37'nci olarak tıp fakültesine girmeye hak kazandı.

Korkutata, Şubat 2022’de Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ile Bingöl Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda destek personeli olarak göreve başladı. Temizlik işlerinin yanı sıra, gerektiğinde sekreterlik de yapan Korkutata, eğitimine devam etmeye karar verdi.

İşten sonra evinde ders çalışma fırsatı bulan genç kadın, dershaneye gitmeden ve özel eğitim almadan hazırladığı YKS’de 490,186 puan almayı başardı. Bu sonuç, Korkutata’nın hayalindeki tıp eğitimine bir adım daha yaklaşmasına vesile oldu.

Rektör Çelik'ten Tebrik

Korkutata’yı makamında kabul eden Rektör Prof. Dr. Erdal Çelik, genç kızı azminden dolayı tebrik etti ve ona çiçek verdi. Çelik, bir yandan çalışarak, diğer yandan üniversite sınavında iyi bir puan elde etmenin ciddi bir başarı hikayesi olduğunu dile getirdi.

Rektör Çelik, “Bu açıdan gerçekten tebrik ediyorum. Çok mutlu olduk ve gurur duyduk. Sürekli yerimizde kalmak iyi değil, ilerlemek gerekiyor. Bu da çalışmakla olur ancak.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Korkutata’nın elde ettiği puanın, tıp fakültesinin yanı sıra diş hekimliği ve mühendislik programlarına giriş için de yeterli olduğunu belirtti.

Korkutata'nın Mücadelesi

Hacer Pelşin Korkutata, babasının yönlendirmesiyle girdiği KPSS sonrasında destek personeli olarak atanmayı başardığını anlattı. “Çalışmak zorundaydım ama ders çalışmayı da bırakmak istemedim. Çünkü bir hedefim vardı, tıp fakültesi.” diyerek, iş yerinde geçirdiği zamanı ders çalışarak değerlendirdiğini belirtti.

Çalışabileceği bir alan sunulduğunu ifade eden Korkutata, “Buradaki müdürlerim olsun, çalışanlar olsun gerçekten bana çok yardım ettiler. Rektör hocama çok teşekkür ediyorum. Onların yardımı olmasaydı benim için çok zorlayıcı bir süreç olurdu.” dedi.

Başarı ve Tavsiyeleri

Sınav sonucunu öğrendiğinde duyduğu mutluluğu aktaran Korkutata, “Hemen müdürlerimi arayıp sonucu paylaştım, herkes çok sevindi. Sayısalda 16 bin 37'nci oldum, tıp fakültesine girmeyi başardım.” dedi. “Doktor olmamı isteyen babam da çok sevindi. Herkese savaştan vazgeçmemelerini tavsiye ediyorum.” diyerek, azmi ve çalışkanlığı ile örnek teşkil etti.

Bingöl Üniversitesinde temizlik personeli olarak görev yapan 21 yaşındaki Hacer Pelşin Korkutata, işinden arta kalan zamanlarda hazırlandığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) aldığı puan ile 16 bin 37'nci olarak tıp fakültesine girmeye hak kazandı.

Bingöl Üniversitesinde temizlik personeli olarak görev yapan 21 yaşındaki Hacer Pelşin Korkutata, işinden arta kalan zamanlarda hazırlandığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) aldığı puan ile 16 bin 37'nci olarak tıp fakültesine girmeye hak kazandı.