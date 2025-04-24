Temmuz 2023 Emekli Zamları Beklentisi: SSK ve BAĞKUR Maaşları Artıyor

Emekli Maaşlarına Temmuz Ayında Büyük Artış Bekleniyor!

SSK, BAĞKUR ve 4C emeklileri, Temmuz ayında sürpriz bir maaş artışı ile karşılaşmaya hazırlanıyor. Ocak ayında yapılan zamdan bu yana enflasyon karşısında erimeye başlayan maaşlar için emekliler, Temmuz'daki zam oranlarına odaklanmış durumda.

Maaş Artışını Etkileyen Enflasyon Rakamları

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Ocak, Şubat ve Mart ayı enflasyon verilerine göre, bu dönemlerde enflasyon sırasıyla yüzde 5,03, yüzde 2,27 ve yüzde 2,46 artış gösterdi. Toplamda ise üç aylık enflasyon %10,06 olarak hesaplandı. Bu oran, emekli maaşlarına yapılacak zamda belirleyici bir etken olacak.

Refah Payı Zammı Beklentisi

Ocak ayında emeklilere yapılan %15,75 oranındaki zam, artan yaşam maliyetleri karşısında yetersiz kalmış durumda. Emekliler, Temmuz zammının yanı sıra refah payı uygulamasını da bekliyor; bu da alım güçlerinin artması adına kritik bir unsur olacak. Hükümetten gelecek karara dikkatle odaklanılmıştır.

Uzman Görüşü: Yüzde 20’lik Artış Mümkün

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, Temmuz zammına yönelik öngörülerini paylaştı. Tahminlerine göre, ilk altı aydaki enflasyon farkı yüzde 15 ile 20 arasında gerçekleşebilir. Bu durumda, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları ortalama %20 oranında yükselebilir.

Memur ve Memur Emeklisi için Zam Oranı

Memur ve memur emeklilerinin zammı ise %17-18 aralığında bir enflasyon farkı ile şekillenebilir; diğer emekli maaşlarının da benzer şekilde artması bekleniyor.

Temmuz Ayında En Düşük Emekli Maaşı Ne Olacak?

Mevcut durumda 14,469 lira olan en düşük emekli maaşının, Temmuz zammı ile birlikte 17,250 ile 17,500 lira arasında olacağı öngörülüyor.

Yeni Zamlı Maaş Tahminleri

Bağ-Kur (Esnaf): Mevcut 14,694 TL → Zamlı Tahmini 17,632 TL

Mevcut 14,694 TL → Zamlı Tahmini 17,632 TL Bağ-Kur (Tarım): Mevcut 11,678 TL → Zamlı Tahmini 14,013 TL

Mevcut 11,678 TL → Zamlı Tahmini 14,013 TL SSK (2000 Öncesi): Mevcut 16,411 TL → Zamlı Tahmini 19,693 TL

Mevcut 16,411 TL → Zamlı Tahmini 19,693 TL SSK (2000 Sonrası): Mevcut 10,173 TL → Zamlı Tahmini 12,207 TL

Bu yeni maaş tahminleri, emeklilerin alım gücünü önemli ölçüde artırmayı hedefliyor. Beklentilerin karşılanıp karşılanmayacağı ise Temmuz ayında netleşecek.