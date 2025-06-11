Temmuz Asgari Ücret Zammında Sürpriz: Oran Açıklandı

Asgari Ücrette Temmuz Zammı Beklentisi

Türkiye'de milyonlarca asgari ücretlinin gözü, Temmuz ayında yapılacak olası ara zamma çevrilmişken, dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Genç Girişim ve Yönetişim Derneği (GGYD) Başkanı Nezih Allıoğlu, asgari ücrete zam yapılması gerektiğinin altını çizdi.

Asgari Ücrete Zam Talepleri Artıyor

Her yıl düzenli olarak yapılan asgari ücret zammının yanı sıra, 2022 ve 2023 yıllarında enflasyon artışları nedeniyle Temmuz zammı da maaşlara dahil edilmişti. Geçtiğimiz Temmuz ayında devreye alınmayan bu uygulama, önümüzdeki Temmuz’da hayata geçirilmesi yönünde talepleri artırıyor.

Dar Gelirlinin Sesine Kulak Verilmeli

Yüksek enflasyonun dar gelirli vatandaşlar üzerindeki baskısı her geçen gün artarken, Allıoğlu, geçim sıkıntısının dayanılmaz bir noktaya ulaştığını belirtti. Allıoğlu, "Toplumun büyük bir kesimi, temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyor. Bu nedenle asgari ücrete yapılacak en az enflasyon oranındaki bir artış, sadece dar gelirliler için değil, tüm ekonomik dengeler için hayati önem taşıyor," dedi.

KOBİ’lerin Zorluğu Artıyor

Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) yüksek faiz oranlarına rağmen krediye erişimde büyük zorluklar yaşadığı belirtildi. Allıoğlu, "Piyasaların canlanması ve işletmelerin ayakta kalabilmesi için KOBİ’lere yönelik finansman desteklerinin artırılması ve kredi koşullarının kolaylaştırılması gerekiyor," şeklinde konuştu. Mevcut 30 milyar liralık Kredi Garanti Fonu (KGF) kredisi miktarının en az 200 milyar liraya çıkarılması gerektiğini vurguladı.