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Temmuz Ayında SED Ödemeleri Başladı: Ailelere Zamlı Destek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Temmuz ayı sosyal destek ödemelerini duyurdu. SED yardımı 8.198 TL'ye yükseldi.

Yayın Tarihi: 16.07.2025 14:20
Güncelleme Tarihi: 16.07.2025 14:20
Temmuz Ayında SED Ödemeleri Başladı: Ailelere Zamlı Destek

Temmuz Ayında SED Ödemeleri Başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yeni destek ödemeleri ve tarihleri hakkında düzenli bilgilendirme yapıyor. Bu kapsamda, Temmuz ayına ilişkin Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri için start verildi. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, hak sahiplerinin hesaplarına toplamda 1 milyar 401 milyon lira değerinde destek ödemelerinin aktarıldığını açıkladı.

Devletin Sosyal Koruma Kalkanı

Sosyal ve Ekonomik Destek programı, ihtiyaç sahibi ailelerdeki çocukların mağduriyet yaşamaması için devletin sağladığı önemli bir destek mekanizmasıdır. Bu bağlamda, Bakan Göktaş, Temmuz ayına ait beklenen ödemelerin yapıldığını resmi bir açıklama ile duyurdu.

SED Yardımı 8.198 TL'ye Yükseldi!

Bu açıklamada öne çıkan en dikkat çekici detay ise, gelecek dönem için yapılan zam müjdesidir. Temmuz ayında memur maaş katsayısında gerçekleştirilen düzenlemenin, sosyal yardım ödemelerine de yansıdığını belirten Göktaş, SED yardımının ortalama tutarının 8.198 TL'ye yükseldiğini vurguladı.

Zamlı Ödemeler Ağustos'tan İtibaren Başlıyor

Bakan Göktaş, bu yeni ve zamlı tutarların Ağustos ayından itibaren hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacağını bildirdi. Böylece aileler, önümüzdeki aydan itibaren artışlı destek ödemelerini alacaklar.

Aile Vurgusu ve Devam Eden Destekler

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, açıklamasında aile odaklı sosyal hizmet modellerinin önemine de dikkat çekti. Desteklerin devam edeceğini belirterek, "Çocuklarımızın aile ortamında, kendi sosyal çevrelerinde, milli ve manevi değerlere bağlı, kendine güvenen, eğitimli ve sağlıklı bireyler olarak yetişmesi en büyük arzumuzdur" şeklinde ifadelerde bulundu.

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