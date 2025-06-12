DOLAR
39,32 -0,35%
EURO
45,67 -1,31%
ALTIN
4.255,12 -0,81%
BITCOIN
4.222.918,33 1,48%

Temmuz'da İnternet Tarifelerine Büyük Zam Geliyor

Türk Telekom, Temmuz'dan itibaren internet tarifelerinde yüzde 10 ila yüzde 27 arasında zam yapacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 12.06.2025 09:12
Güncelleme Tarihi: 12.06.2025 09:12
Temmuz'da İnternet Tarifelerine Büyük Zam Geliyor

Temmuz'da İnternet Tarifelerine Büyük Zam Geliyor

Türk Telekom, internet tarifelerine yönelik kritik bir zam duyurusunda bulundu. 1 Temmuz 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak değişiklikle, sabit hat tarifeleri ve hat işlem ücretlerinde yüzde 10 ila yüzde 27 arasında zam yapılacak.

En Düşük Hız Paketi 950 TL'ye Çıkıyor!

Özellikle en düşük hızdaki internet paketinin fiyatının 755 TL'den 950 TL'ye yükselebileceği belirtildi. Bu durum, tarifelerini yenilemek isteyen kullanıcılar için bir uyarı niteliği taşıyor.

ADSL'den Fiber'e Kapsamlı Artış

Türk Telekom'un zam furyası yalnızca belirli bir kullanıcı grubunu değil, geniş bir abone kitlesini etkileyecek. ADSL, VDSL ve Fiber optik internet kullanıcıları, yeni fiyatlarla yüzleşmek zorunda kalacaklar. Limitsiz internet paketlerinde ise ortalama yüzde 20’lik bir artış yaşanacağı ifade ediliyor.

Yüksek Hızlı Tarifelerde Zam Oranı Daha Düşük

Yüksek hızlı 1000 Mbps tarifelerinde zam oranı ise yüzde 10 olarak belirlenmiş durumda. Bu tarifelerdeki artış, diğer paketlere kıyasla daha makul olarak değerlendiriliyor.

Taaahüdü Olana Temmuz'da Zam Var mı?

Türk Telekom'un açıklamasına göre, mevcut taahhüt döneminde olan abonelerin tarifeleri değişmeyecek. Ancak, taahhüdünü yenilemek isteyen kullanıcılar zamlı tarifelerle karşılaşacaklar. Taahhüt süresi dolmadan aboneliğini iptal etmeyi düşünenler için de zamlı tarife üzerinden hesaplanan "cayma bedeli" uygulanacak.

Diğer Hizmet Ücretlerinde De Artış

Abonelerin ödemek zorunda olduğu çeşitli hizmet ücretlerinde de önemli artışlar gerçekleşti. Geçici internet dondurma ücreti 150 TL, hat kapama ücreti 300 TL ve nakil ücreti ise 750 TL olarak belirlendi.

İLGİLİ HABERLER

Temmuz Asgari Ücret Zammında Sürpriz: Oran Açıklandı

Akbank'tan Bayram Hediyesi: 6.000 TL Chip-Para ve 1.000 TL Gıda Desteği!

İstanbul'a Uyarı: 14 Saat Sürecek Su Kesintisi Öncesi Hazırlığınızı Yapın!

Araç Sahiplerine Kötü Haber: Benzin Fiyatlarında Yeni Zam Geliyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kırklareli'nde Feci Kaza: Bir Kişi Hayatını Kaybetti, Diğer Yaralı
2
Türkiye Diyanet Vakfı Moritanya'da 7 Yılda 34 Su Kuyusu Açtı
3
Adalet Bakanı Tunç, Noterlik Kanunu'nu Yenileme Hedeflerini Açıkladı
4
Burdur'da Kadın Cinayeti: 4 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
5
AYBÜ'de Algoritmalar ve İnsan İletişimi Paneli Düzenlendi
6
Kocaeli'de Dubleks Daireden Kamyonlarca Çöp Çıkarıldı

Vakıfbank'tan Emeklilere İnanılmaz Kampanya: 27.000 TL Promosyon!

Alternatif Bank'tan 6.000 TL Nakit İade Fırsatı!

ON Dijital, Vatan Bilgisayar İle Kredi Kolaylığı Sunuyor

Aile Bakanlığı'ndan Çocuklu Ailelere 1500 TL Destek Müjdesi

İstanbul'da 12 Haziran'da Planlı Elektrik Kesintileri

YYÜ'den İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Ücretsiz Giyim Desteği

Temmuz'da İnternet Tarifelerine Büyük Zam Geliyor

Temmuz Asgari Ücret Zammında Sürpriz: Oran Açıklandı

Akbank'tan Bayram Hediyesi: 6.000 TL Chip-Para ve 1.000 TL Gıda Desteği!

Devlet Destekli Faizsiz Kredi ve Büyük İndirim Programı

Araç Sahiplerine Kötü Haber: Benzin Fiyatlarında Yeni Zam Geliyor!

İstanbul'a Uyarı: 14 Saat Sürecek Su Kesintisi Öncesi Hazırlığınızı Yapın!