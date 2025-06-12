Temmuz'da İnternet Tarifelerine Büyük Zam Geliyor

Türk Telekom, internet tarifelerine yönelik kritik bir zam duyurusunda bulundu. 1 Temmuz 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak değişiklikle, sabit hat tarifeleri ve hat işlem ücretlerinde yüzde 10 ila yüzde 27 arasında zam yapılacak.

En Düşük Hız Paketi 950 TL'ye Çıkıyor!

Özellikle en düşük hızdaki internet paketinin fiyatının 755 TL'den 950 TL'ye yükselebileceği belirtildi. Bu durum, tarifelerini yenilemek isteyen kullanıcılar için bir uyarı niteliği taşıyor.

ADSL'den Fiber'e Kapsamlı Artış

Türk Telekom'un zam furyası yalnızca belirli bir kullanıcı grubunu değil, geniş bir abone kitlesini etkileyecek. ADSL, VDSL ve Fiber optik internet kullanıcıları, yeni fiyatlarla yüzleşmek zorunda kalacaklar. Limitsiz internet paketlerinde ise ortalama yüzde 20’lik bir artış yaşanacağı ifade ediliyor.

Yüksek Hızlı Tarifelerde Zam Oranı Daha Düşük

Yüksek hızlı 1000 Mbps tarifelerinde zam oranı ise yüzde 10 olarak belirlenmiş durumda. Bu tarifelerdeki artış, diğer paketlere kıyasla daha makul olarak değerlendiriliyor.

Taaahüdü Olana Temmuz'da Zam Var mı?

Türk Telekom'un açıklamasına göre, mevcut taahhüt döneminde olan abonelerin tarifeleri değişmeyecek. Ancak, taahhüdünü yenilemek isteyen kullanıcılar zamlı tarifelerle karşılaşacaklar. Taahhüt süresi dolmadan aboneliğini iptal etmeyi düşünenler için de zamlı tarife üzerinden hesaplanan "cayma bedeli" uygulanacak.

Diğer Hizmet Ücretlerinde De Artış

Abonelerin ödemek zorunda olduğu çeşitli hizmet ücretlerinde de önemli artışlar gerçekleşti. Geçici internet dondurma ücreti 150 TL, hat kapama ücreti 300 TL ve nakil ücreti ise 750 TL olarak belirlendi.