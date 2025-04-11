Temmuz Zammı Alarm Veriyor! Erdoğan'ın Açıklamaları Şok Etti

Temmuz Zammı Alarm Veriyor!

Milyonlarca emekli, memur ve asgari ücretli vatandaş, Temmuz ayında yapılacak olası maaş düzenlemelerine odaklanmışken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan gelen son haberlerin etkisi şaşkınlık yarattı. Erdoğan, küresel ekonomideki zorluklara dikkat çekerek, "disiplinli ekonomi programından taviz vermeyeceğiz" ifadelerini kullanması, sabit gelirlilerin Temmuz zammı umutlarını ağır şekilde zayıflattı.

Küresel Ekonomide Zorluklar!

Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada, küresel ekonominin ciddi bir sınavdan geçtiğini belirterek, uluslararası ticaret savaşlarının etkilerinin arttığını vurguladı. Sermaye piyasalarındaki dalgalanmaların enflasyonist baskıları tetiklediğini, ticaret hacminde daralma ile emtia fiyatlarındaki artışların bu durumu daha da kötüleştirdiğini ifade etti.

SGK Uzmanından Kötü Haber

SGK uzmanı Özgür Erdursun, Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarını yorumlayarak, hükümetin sabit gelirlilere yönelik ek kaynak aktarımı yapmayacağına dikkat çekti. Bu gelişme, Temmuz ayında emekli, memur ve asgari ücretler için önemli bir iyileştirme beklemeyen sözlerin hâkim olmasına neden oldu.

Harekete Geçme Zamanı!

Erdoğan'ın açıklamalarını dikkate alan Erdursun, vatandaşları borçlanmaktan kaçınmaları ve mevcut ekonomik koşullara uyum sağlamaları konusunda uyardı. "Ayağınızı yorganınıza göre uzatın, planınızı programınızı dikkatli yapın" diyen Erdursun, tasarruflu olunmasının önemine vurgu yaptı.

Temmuz Zammı Soru İşareti!

Erdoğan’ın "disiplinli ekonomi programından taviz vermeyeceğiz" söylemi, Temmuz ayında beklenen zammın gerçekleşip gerçekleşmeyeceği konusunda endişelere yol açtı. Uzmanlar, yapılacak olası zammın beklentilerin altında kalabileceği veya hiç yapılmayacağına dair kaygıları dile getirmekte.