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TEO Liseler Arası Bilgi Yarışması'nın Kazananları Açıklandı

TEO Liseler Arası Bilgi Yarışması'nın kazananları 2 gün süren finalde belirlendi. Birinciler 200 bin lira ödül kazandı.

Yayın Tarihi: 26.05.2025 21:58
Güncelleme Tarihi: 26.05.2025 21:58
TEO Liseler Arası Bilgi Yarışması'nın Kazananları Açıklandı

TEO Liseler Arası Bilgi Yarışması'nın Kazananları Açıklandı

Türkiye Entelektüel Oyunları (TEO) Liseler Arası Bilgi Yarışması'nda, 24-25 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen yarı final ve final etaplarının ardından kazananlar duyuruldu. Yarışmaya, NUN Eğitim ve Kültür Vakfı ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde, Türkiye genelinden 25 bin öğrenci katıldı.

Yarı Final Etabı Heyecanı

Yarışmanın yarı finalinde 81 ilin birincileri 24 Mayıs'ta NUN Okulları'nda bir araya geldi. NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Esra Albayrak, burada yaptığı konuşmada, gençlerin hangi mesleği seçecek olsalar da önemli olanın yaşadıkları zamanı anlamak ve dönüştürmek olduğunu vurguladı. Albayrak, “Bugün burada sadece bilgi yarıştırmak için değil, aynı zamanda birbirimizi tanımak ve sevmek için bir araya geldik,” dedi.

Final Gecesi ve Kazananlar

Finalde, katılımcılar Türk Telekom sponsorluğunda, Turkuvaz Medya medya sponsorluğunda hazırlandıkları eserleriyle yarıştılar. 25 Mayıs'ta gerçekleştirilen finalde, birinciliği Ankara Özel Muradiye Eryaman Sevgi Fen Lisesi'nden Hasan Aktepe ve Hüseyin Aktepe kazandı; öğrenciler 200 bin liralık ödülün sahibi oldular.

İkinci olarak Bursa İpekçilik Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Sılanur Aydın ve Amine Çobanbaşı 100 bin lira ödül kazanırken, üçüncü sırayı Sakarya'daki Şehit Yılmaz Ercan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Rabia Karagüzel ve Zeynep Neva Yılmaz alarak 50 bin lira ödüle sahip oldular.

Yarışmada dereceye giren takımların danışman öğretmenlerine sırasıyla 60, 40 ve 20 bin lira ödül verildi.

Türkiye Entelektüel Oyunları (TEO) Liseler Arası Bilgi Yarışması'nda, 2 gün süren yarı final ve...

Türkiye Entelektüel Oyunları (TEO) Liseler Arası Bilgi Yarışması'nda, 2 gün süren yarı final ve final etaplarının ardından kazananlar belli oldu. NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Esra Albayrak, yarı final programında konuşma yaptı.

Türkiye Entelektüel Oyunları (TEO) Liseler Arası Bilgi Yarışması'nda, 2 gün süren yarı final ve...

Türkiye Entelektüel Oyunları (TEO) Liseler Arası Bilgi Yarışması'nda, 2 gün süren yarı final ve final etaplarının ardından kazananlar belli oldu. NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Esra Albayrak, yarı final programında konuşma yaptı.

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