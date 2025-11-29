TEOG Birincisinin Altın Ödülünü Babası Filistin'e Bağışladı

Samsat'ta TEOG birincisi Zeynep Şimşek'in altın ödülünü babası Hanifi Şimşek, Filistin'e gönderilmek üzere Samsat İlçe Müftülüğüne teslim etti.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 11:46
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 11:46
TEOG Birincisinin Altın Ödülünü Babası Filistin'e Bağışladı

TEOG Birincisinin Altın Ödülünü Babası Filistin'e Bağışladı

Adıyaman’ın Samsat ilçesi Uzuntepe köyünde yaşayan Zeynep Şimşek, 2017 yılında yapılan TEOG sınavlarında Samsat ilçe birincisi olmuş, ancak 2018 yılında geçirdiği talihsiz bir trafik kazasında hayatını kaybetmişti.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan ve 2014 - 2018 yılları arasında yürürlükte olan Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi (TEOG) döneminde elde edilen bu başarı, ailesi için manevi bir değere sahipti.

Altın Ödül Filistin İçin Teslim Edildi

Baba Hanifi Şimşek, vefat eden kızının sınav birinciliğinden aldığı altın ödülünü İsrail’in soykırımına uğrayan Filistin'e bağışlamak istedi. Hanifi Şimşek, Uzuntepe Köyü İmam Hatibi Abdussamed Yapıcı ile birlikte Samsat İlçe Müftülüğüne giderek, kızının birincilik ödülü olan altını, İlçe Müftüsü Ahmet Kızmaz'a gönderilmek üzere teslim etti.

Müftüden Teşekkür ve Dua

İlçe Müftüsü Ahmet Kızmaz, baba Hanifi Şimşek’e teşekkür ederek şu ifadeleri paylaştı:

" Maddi ve manevi en kıymet verdiği bir şeyi infak etmek, Müslüman’ın en güzel hareketlerindendir. Hanifi kardeşimiz bu tavrı ile bütün insanlığa mesaj vermiştir. Bunun mükafatını kendisinin almasının yanında, inanıyoruz ki vefat eden kızı Zeynep de alacaktır. Allah kendilerinden razı olsun. Bu vesile ile Filistinli, Gazzeli kardeşlerimize de zafer ihsan eylesin"

Yaşanan olay, yerel düzeyde hem bir fedakârlık örneği hem de yardım dayanışması olarak değerlendirildi. Aile ve yetkililer, ödülün Filistin'e ulaştırılması için gerekli işlemleri başlattı.

TRAFİK KAZASINDA ÖLEN KIZININ KAZANDIĞI ALTIN ÖDÜLÜ FİLİSTİN’E BAĞIŞLANDI. BABA HANİFİ ŞİMŞEK...

TRAFİK KAZASINDA ÖLEN KIZININ KAZANDIĞI ALTIN ÖDÜLÜ FİLİSTİN’E BAĞIŞLANDI. BABA HANİFİ ŞİMŞEK (ORTADA) İLÇE MÜFTÜSÜ AHMET KIZMAZ (SOLDA)UZUNTEPE KÖYÜ İMAM HATİBİ ABDUSSAMED YAPICI (SAĞDA)

İLGİLİ HABERLER

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adana'da Ocakbaşında İnfaz: İşyeri Sahibi Cengiz Durmaz Öldü
2
MUSKİ yağmur mesaisinde: Muğla'da mazgal temizliği 7/24 sürüyor
3
ADÜ Kampüsü Yenileniyor: Yeni Kantin, Poliklinik ve Laboratuvar
4
2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde
5
Boyteks ERVA Spor Okulu'nda Değerler Eğitimi
6
Ayvalık'ta Aç Kalan 8 Yaban Domuzu İlçe Merkezine İndi
7
Ayvalık’ta metrekareye 105.3 kg yağış: İlçe felç oldu

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?