TEOG Birincisinin Altın Ödülünü Babası Filistin'e Bağışladı

Adıyaman’ın Samsat ilçesi Uzuntepe köyünde yaşayan Zeynep Şimşek, 2017 yılında yapılan TEOG sınavlarında Samsat ilçe birincisi olmuş, ancak 2018 yılında geçirdiği talihsiz bir trafik kazasında hayatını kaybetmişti.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan ve 2014 - 2018 yılları arasında yürürlükte olan Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi (TEOG) döneminde elde edilen bu başarı, ailesi için manevi bir değere sahipti.

Altın Ödül Filistin İçin Teslim Edildi

Baba Hanifi Şimşek, vefat eden kızının sınav birinciliğinden aldığı altın ödülünü İsrail’in soykırımına uğrayan Filistin'e bağışlamak istedi. Hanifi Şimşek, Uzuntepe Köyü İmam Hatibi Abdussamed Yapıcı ile birlikte Samsat İlçe Müftülüğüne giderek, kızının birincilik ödülü olan altını, İlçe Müftüsü Ahmet Kızmaz'a gönderilmek üzere teslim etti.

Müftüden Teşekkür ve Dua

İlçe Müftüsü Ahmet Kızmaz, baba Hanifi Şimşek’e teşekkür ederek şu ifadeleri paylaştı:

" Maddi ve manevi en kıymet verdiği bir şeyi infak etmek, Müslüman’ın en güzel hareketlerindendir. Hanifi kardeşimiz bu tavrı ile bütün insanlığa mesaj vermiştir. Bunun mükafatını kendisinin almasının yanında, inanıyoruz ki vefat eden kızı Zeynep de alacaktır. Allah kendilerinden razı olsun. Bu vesile ile Filistinli, Gazzeli kardeşlerimize de zafer ihsan eylesin"

Yaşanan olay, yerel düzeyde hem bir fedakârlık örneği hem de yardım dayanışması olarak değerlendirildi. Aile ve yetkililer, ödülün Filistin'e ulaştırılması için gerekli işlemleri başlattı.

TRAFİK KAZASINDA ÖLEN KIZININ KAZANDIĞI ALTIN ÖDÜLÜ FİLİSTİN’E BAĞIŞLANDI. BABA HANİFİ ŞİMŞEK (ORTADA) İLÇE MÜFTÜSÜ AHMET KIZMAZ (SOLDA)UZUNTEPE KÖYÜ İMAM HATİBİ ABDUSSAMED YAPICI (SAĞDA)