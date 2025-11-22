Terme’de Minibüs Tır Römorkuna Çarptı: Gökmen Akçam Yaşamını Yitirdi

Terme’de minibüs-tır kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza ve ilk müdahale

Samsun’un Terme ilçesi Akçay Mahallesi Samsun-Ordu Karayolu üzerinde meydana gelen kazada, önünde seyreden tırın römorkuna arkadan çarpan minibüsün devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 53 EK 137 plakalı minibüsü kullanan Sabit B. (53) ile 52 AFF 543 plakalı tırı kullanan Selçuk A. (38) ve tırın 52 AFF 542 plakalı römorku çarpışma anında olay yerindeydi. Çarpışmanın etkisiyle minibüs yola savrulurken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ölen ve yaralanan kişiler

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, minibüste yolcu olarak bulunan Rize Lokantacılar ve Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Gökmen Akçam (49)’ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Kazada yaralanan minibüs sürücüsü Sabit B. ve tır sürücüsü Selçuk A., yapılan ilk müdahalelerin ardından Terme Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Soruşturma ve adli işlemler

Hayatını kaybeden Gökmen Akçam'ın cansız bedeni, olay yerindeki ilk incelemelerin tamamlanmasının ardından otopsi için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı’na gönderildi. Olayla ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.

