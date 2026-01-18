Ege’nin İki Yakası Bursa’da: Mübadele Ezgileri Merinos’ta

Bursa'da düzenlenen 'Ege’nin İki Yakası' konseri, mübadele ezgileri ve halk oyunlarıyla Ege'nin iki yakasındaki kültürel bağı sahneye taşıdı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Ege’nin İki Yakası’ konseri, Ege’nin iki yakasında yüzyıllar boyunca ortak bir kültürün taşıyıcısı olmuş mübadele ezgileri ve oyunlarını müzikseverlerle buluşturdu.

Merinos’ta kültürel buluşma

Konser, Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Orkestra Şube Müdürlüğü tarafından Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi’nde gerçekleştirildi. Etkinliğe Bursalılar yoğun ilgi gösterdi.

Sahneye taşınan ortak hafıza

Gecede, Anadolu ve Rumeli’nin ortak hafızasında yer alan mübadele ezgileri ile halk oyunları sahneye taşındı. Ege’nin iki yakasında yüzyıllar boyunca şekillenen türküler, danslar ve ritimler, geleneksel enstrümanlar eşliğinde izleyicilerin beğenisine sunuldu. Sunulan repertuar, Ege’nin iki yakası arasındaki kültürel bağı net biçimde ortaya koydu.

Alkışlarla biten performans

Sanatçıların performansı gece sonunda büyük beğeni topladı; izleyiciler uzun süre ayakta alkışladı. Bursalılar, iki komşu kültürün ezgilerini ve kültürünü aynı sahnede görmekten duydukları memnuniyeti dile getirerek düzenlenen kültürel etkinlikler için Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e teşekkür etti.

