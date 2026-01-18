Siirt'te 13 Yaşındaki Ayşete'nin Burun Akıntısı Kafa Tabanına Uzan Kitleyi Ortaya Çıkardı

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran 13 yaşındaki Ayşete Alakuş'ta, orta kulaktan kaynaklanan ve kafa tabanına ulaşan kitle tespit edilip ameliyatla çıkarıldı.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 10:52
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 10:55
Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gerçekleştirilen acil cerrahi başarılı oldu

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine burun akıntısı şikayetiyle başvuran 13 yaşındaki Ayşete Alakuş'ta yapılan muayenede, kulakta yoğun iltihaplanma saptandı. Orta kulakta ileri derecede iltihap şüphine bağlı olarak kulak tomografisi ve manyetik rezonans (MR) görüntülemelerine başvuruldu.

Radyolojik incelemelerde, orta kulaktan kaynaklanan; kafa tabanına kadar uzanan, kemik yapıda defekt oluşturan ve beyin zarına temas eden bir kitle tespit edildi. Durumun ciddiyeti nedeniyle hasta acil olarak ameliyata alındı.

Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Gazi Zeydoğlu öncülüğündeki operasyonda, orta kulak içindeki kitle tamamen temizlendi; kafa tabanına uzanan kitle de eksiksiz şekilde çıkarıldı. Oluşan defekt, hastanın kendi vücudundan alınan greftlerle onarıldı.

Ameliyatın son aşamasında orta kulak kemikçik zincirinde rekonstrüksiyon yapılarak hastanın işitmesinin yeniden kazandırılması hedeflendi. Op. Dr. Gazi Zeydoğlu, hastanın tedavi ve takip sürecinin başarılı şekilde devam ettiğini bildirdi.

Hasta Ayşete Alakuş, kulağından uzun süredir akıntı geldiğini ve zaman zaman ağrı hissettiğini belirtti. Başta durumun bu kadar ciddi olduğunu bilmediğini anlatan Alakuş, "Hastaneye geldikten sonra doktorum detaylı tetkikler yaptı ve ameliyat olmam gerektiğini söyledi. Ameliyat öncesi çok endişeliydim ama doktorlar bana her şeyi tek tek anlattı. Ameliyattan sonra kendimi çok daha iyi hissediyorum, artık ağrım yok ve daha iyi duyuyorum. Başta Op. Dr. Gazi Zeydoğlu olmak üzere emeği geçen tüm doktorlara ve sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum" dedi.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları