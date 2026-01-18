Avcılar'da Saatler Süren Elektrik Kesintileri Esnafı Mağdur Etti

Avcılar Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nde gün içinde saatler süren elektrik kesintileri esnafı sardı; İzzet Saygın 10 bin lira zarar bildirdi, BEDAŞ arızayı tespit edemiyor.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 10:57
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 10:57
BEDAŞ arızayı tespit edemiyor, esnaf gaz lambasıyla çalışmaya zorlanıyor

Avcılar Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nde iddiaya göre bir haftadır devam eden ve gün içinde saatler süren elektrik kesintileri, cadde üzerindeki esnaf ve vatandaşları mağdur etti.

Cadde üzerinde börekçilik yapan İzzet Saygın, restoranını gaz lambasıyla aydınlatmak zorunda kaldığını belirterek, "Gaz lambası ile aydınlanıyoruz. Gördüğünüz gibi mağdur bir durumdayız" dedi.

Saygın, Gece 02.00'dan beri elektrik gelmediğini, bunun hafta içinde ikinci kez yaşandığını ve yaklaşık 10 bin lira zarar uğradıklarını söyledi. Ayrıca cihazlarının kesintilerden dolayı bozulduğunu, BEDAŞ'ın arızayı tespit edemediğini ve taleplere geç yanıt verildiğini ifade etti.

Saygın'ın sözleri: "Bu hafta içerisinde ikinci oluyor. Yaklaşık 10 bin lira zararımız var. Kesintilerden dolayı cihazlarımız da bozuldu. Gece ikiden beri elektriğimiz yok. Arızayı halen tespit edemediler. Talep oluşturduk. Gün boyu bir saat sonra iki saat sonra diyorlar. Gaz lambasıyla aydınlanıyoruz. Kepengimiz kapalı kaldı. Tornavida ve penseyle zor açtık. Yani gördüğünüz gibi çok mağdur bir durumdayız"

Rahmi Delibaş ise benzer mağduriyetleri anlatarak, "15 gün önce bizim de kesildi ve bir hafta gelmedi. Ben her aradığımda bir saat sonra, dört saat sonra dediler. Ben de burada esnafım. Kaçıncı yüzyıldayız böyle bir kesinti ilk defa görüyorum. Şu mağduriyetimizi gidermelerini istiyoruz. İsyan ediyoruz. İş yapamıyoruz. Ben saat 6’da, 7’de dükkan kapatıyorum" dedi.

Öte yandan, elektrik kesintilerinden mağdur olan esnafın işletmelerini geçici olarak gaz lambasıyla aydınlatmaya çalıştığı görüldü.

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

