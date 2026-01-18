Yıldırımkaya: Sokak Hayvanları İçin İş Birliği Sürecek

Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, Nazilli Hayvan Hakları Doğa Koruma Derneği üyelerini barınakta ağırlayıp iş birliği ve dayanışma vurgusu yaptı.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 10:44
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 10:44
Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, Nazilli Hayvan Hakları Doğa Koruma Derneği üyelerini belediyeye ait hayvan barınağında ağırladı.

Ziyaret ve yerinde inceleme

Gerçekleştirilen ziyarette dernek üyeleri, barınakta bulunan sokak hayvanlarının yaşam şartlarını yerinde inceleyerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Başkanın değerlendirmesi

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Yıldırımkaya, hayvan haklarına yönelik duyarlılık gösteren dernek üyelerine emekleri ve hayvan sevgileri dolayısıyla teşekkür etti.

İş birliği ve dayanışma vurgusu

Sokak hayvanlarının daha sağlıklı ve güvenli şartlarda yaşamlarını sürdürebilmeleri için çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirten Yıldırımkaya, bu süreçte sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği ve dayanışma içerisinde hareket etmeyi önemsediklerini vurguladı.

Yıldırımkaya sözlerini şöyle sürdürdü: "Nazilli Hayvan Hakları Doğa Koruma Derneği üyelerini barınağımızda misafir etmekten büyük memnuniyet duyduk. Can dostlarımızın yaşam şartlarını yerinde inceleyen, yürüttüğümüz çalışmalar hakkında bilgi alan dernek üyelerine; duyarlılıkları, emekleri ve hayvan sevgileri için teşekkür ediyoruz. Sokak hayvanlarımız için iş birliği ve dayanışma içerisinde çalışmaya devam edeceğiz".

