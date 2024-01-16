Terör örgütü propagandası yapan 16 kişi gözaltına alındı

Terör Suçları Soruşturma Bürosu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı soruşturmalar sonucunda Ankara başta olmak üzere 10 ildeki şüphelileri belirledi. Bu şüphelilerin aynı anda gözaltına alınması için karar çıktı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışmalarını devam ettiriyor.