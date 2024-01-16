Terör örgütü propagandası yapan 16 kişi gözaltına alındı
Hafta sonu yapılan Yeşil Sol Parti'nin olağan kongresinde, PKK/KCK silahlı terör örgütünün şiddet ve zor kullanma yöntemlerini överek ve bu yöntemleri haklı çıkarmaya çalışarak propagandasını yapan 16 şüpheli tespit edilen şüpheliler hakkında gözaltı kararı alındı.
Terör Suçları Soruşturma Bürosu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı soruşturmalar sonucunda Ankara başta olmak üzere 10 ildeki şüphelileri belirledi. Bu şüphelilerin aynı anda gözaltına alınması için karar çıktı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışmalarını devam ettiriyor.