Tescilli Adana Kebabı Ustalık Eğitimi: 12'si Kadın 50 Kursiyer Ustalık Belgesi Aldı

Adana'da, 12'si kadın olmak üzere 50 kursiyer Tescilli Adana Kebabı Ustalık Eğitimini başarıyla tamamladı. Eğitim, Adana Ticaret Odası (ATO) ile Adana Lokantacılar ve Kebapçılar Esnaf Odası iş birliğinde, ATO Sosyal Hizmetler ve Eğitim Vakfı'nda yoğun ilgiyle düzenlendi.

Eğitim içeriği ve hedefi

Geleneksel hale gelen ve bu yıl 16’ncısı gerçekleştirilen programın amacı, Adana'nın dünya çapında bilinen lezzetinin doğru tekniklerle üretilmesi ve gelecek nesillere aktarılması oldu. Eğitim süresince kursiyerlere hem teorik hem uygulamalı olarak; et seçimi ve hazırlanması, zırhla çekilmesi, gramaj ve standartlar, şiş hazırlığı, kömür kullanımı ve pişirme teknikleri, ayrıca servis yöntemleri ve kebapla birlikte sunulan salatanın hazırlanışı gösterildi.

Belge töreni ve açıklamalar

Toplamda 50 kursiyer ustalık belgesi almaya hak kazandı. Belgeler, tören kapsamında ATO Yönetim Kurulu Başkanı Yücel Bayram ile diğer davetliler tarafından takdim edildi. Bu yılki eğitimde ATO Meclis Üyeleri Niyazi Sertkalaycı ve Mehmet Yılmaz da eğitime katılarak ustalık belgesi aldı.

Tören konuşmasında Yücel Bayram coğrafi işaretin bölge tanıtımındaki önemine değinerek şunları söyledi: "Gıda bizim için stratejik bir alan ve özellikle coğrafi işaretli ürünümüz olan Adana Kebabı, odamızın gurur kaynaklarından biri. Bu yıl da eğitimimizi başarıyla tamamladık. Kebabın yanına şalgam yakışır. Adana Şalgamı’nın Avrupa Birliği Coğrafi İşaret Tescil Belgesini aldık. Bu başarı hepimiz için büyük bir gurur kaynağı. Belge almaya hak kazanan tüm kursiyerlerimizi tebrik ediyorum. Eğitimin ticarete dönüşen güzel işlere vesile olmasını diliyorum."

Adana Lokantacılar ve Kebapçılar Esnaf Odası Başkanı Şefik Aslan ise Adana Kebabı’nın tek bir standartta üretilmesinin önemine dikkat çekerek, "Adana Kebabı’nın coğrafi işaretle tescillenmesi büyük bir kazanım. Bu standartların korunması amacıyla ATO ile birlikte eğitimleri sürdürüyoruz. İki günde kebap ustası yetiştirilmez ama kursiyerler tüm püf noktalarını öğreniyor. Eğitimlere restoran çalışanları, ustalar, usta yardımcıları ve bu alanda ticari faaliyette bulunanlar katılıyor. Evinde doğru şekilde Adana kebabı yapmak isteyenler bile büyük ilgi gösteriyor" dedi.

