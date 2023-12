Tesla 2 milyon aracı otopilot sorunu nedeniyle geri çağırıyor

NHTSA, Tesla’nın otopilot sistemindeki bir hatanın sürücülerin aracın çalışmasıyla ilgili sorumluluğu sürdürmediği ve müdahale etmeye hazır olmadığı veya iptal edilip edilmediğini anlayamadığı durumlarda çarpışma riskinin artabileceğini belirtti. NHTSA, bu sorunun giderilmesi için otopilot sisteminde yazılım güncellemesinin gerekli olduğunu söyledi. NHTSA, Tesla’nın 2015’in sonlarında otopilot sistemi etkinleştirmesinden bu yana üretilen yaklaşık 2,03 milyon Model X, S, 3 ve Y araçlarını geri çağırdığını duyurdu. NHTSA, Tesla’nın otopilot sistemiyle ilgili iki yıl süren bir soruşturma yaptığını ve bu süreçte otopilot kullanımdayken meydana gelen bir dizi kazayı incelediğini açıkladı.



Tesla, Sorunu Yazılım Güncellemesiyle Çözeceğini Söyledi

Tesla, NHTSA’nın açıklamasına yanıt olarak, otopilot sistemindeki hatanın yazılım güncellemesiyle çözülebileceğini ve geri çağırılan araçlara bu güncellemenin yapılacağını bildirdi. Tesla, otopilot sisteminin sürücülerin aracın kontrolünü devralmalarını gerektiren durumlarda yetersiz kalmadığını, ancak sürücülerin otopilot sisteminin sınırlarını ve işlevlerini anlamaları ve her zaman dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı. Tesla, otopilot sisteminin otomobillerin kendi şeritleri içinde otomatik olarak yönlendirilmesini, hızlanmasını ve fren yapmasına yardımcı olduğunu, ancak sürücülerin aracın çalışmasından sorumlu olduğunu ve her an müdahale etmeye hazır olması gerektiğini belirtti.

Tesla’nın Otopilot Sistemi Daha Önce de Tartışma Yaratmıştı

Tesla’nın otopilot sistemi, daha önce de birçok tartışma ve eleştiriye neden olmuştu. Otopilot sisteminin sürücülerin dikkatini dağıttığı, güvenlik önlemlerinin yetersiz olduğu, teknik sorunlar yaşadığı ve trafik kurallarına uygun çalışmadığı iddia edilmişti. Otopilot sisteminin neden olduğu veya katkıda bulunduğu birçok kaza rapor edilmiş, bazıları ölümcül sonuçlanmıştı. NHTSA, Tesla’nın otopilot sistemiyle ilgili olarak 2016’dan bu yana 30’dan fazla soruşturma başlatmıştı.