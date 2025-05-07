Teşrif-i Mevlana Etkinlikleri Kapsamında Sema Ayini Şerifi Gerçekleşti

Hz. Mevlana ile ailesinin 797 yıl önce kente gelişinin kutlandığı "Teşrif-i Mevlana" etkinlikleri çerçevesinde Sema Ayini Şerifi icra edildi.

Teşrif-i Mevlana 797. Temsili Karşılama etkinlikleri, 3 Mayıs Cumartesi günü kortej yürüyüşü ile coşkuyla başladı. Bir dizi farklı etkinlikle devam eden bu anlamlı program, Mevlana Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi ve Kur'an-ı Kerim tilaveti ile anlam kazandı.

Tören, Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu'nun gerçekleştirdiği Sema Ayini Şerifi ile tamamlandı. Bu özel etkinlikler, 11 Mayıs Pazar günü sona erecek ve Hz. Mevlana'ya duyulan özlem ve sevgiyle kutlanmaya devam edecek.

Hz. Mevlana ile ailesinin 797 yıl önce kente gelişinin kutlandığı "Teşrif-i Mevlana" etkinlikleri kapsamında Sema Ayini Şerifi icra edildi.

Hz. Mevlana ile ailesinin 797 yıl önce kente gelişinin kutlandığı "Teşrif-i Mevlana" etkinlikleri kapsamında Sema Ayini Şerifi icra edildi.