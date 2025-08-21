DOLAR
Texas'ta Boeing 737'nin Flapı Kısmen Koptu — 1893 Seferinde Yaralanma Yok

Texas'a iniş öncesi Boeing 737'nin sol kanadındaki flap kısmen koptu; 62 yolcu ve mürettebat zarar görmedi, FAA soruşturma başlattı.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 10:18
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 10:18
Texas'ta Boeing 737'nin Flapı Kısmen Koptu — 1893 Seferinde Yaralanma Yok

Texas'ta Boeing 737'nin flapı iniş öncesi kısmen koptu

Delta Air Lines uçağı Austin'e yaklaşırken flap arızası yaşandı, yaralanma yok

ABD'nin Texas eyaletinde bir Boeing 737 yolcu uçağının kanadındaki flap, iniş öncesi kısmen koptu. Olayda yaralanan olmadığı bildirildi.

CNN'in haberine göre, Delta Air Lines'ın Orlando Uluslararası Havalimanı'ndan Austin-Bergstrom Uluslararası Havalimanı'na sefer yapan 1893 sefer sayılı Boeing 737 uçağı, 19 Ağustos tarihinde Texas'a iniş yapmadan önce sol kanadındaki flapın kısmen koptuğu tespit edildi.

Uçaktaki 62 yolcu ve mürettebattan kimse yaralanmadı. Federal Havacılık İdaresi (FAA) olayla ilgili soruşturma başlattı.

Delta Air Lines tarafından yapılan açıklamada, sol kanadındaki flapı kısmen kopan uçağın bakım için hizmet dışı bırakıldığı belirtildi.

Yolculardan Shanila Arif'in kaydettiği görüntülerde, uçak havadayken kanadın arka tarafından sarkan flap görülüyor.

Flaplar, uçak kanatlarının arka kısmında hareketli parçalar olarak yer alır ve uçağın kalkış ve inişlerinde taşımayı artırarak daha düşük hızlarda güvenli uçuş sağlar. Bu parçaların hasar görmesi iniş ve kalkış performansını etkileyebilir.

