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Texas'ta Boru Hattı Patlaması: Yangın Söndürüldü, Tahliyeler Başladı

La Porte, Texas'ta yaşanan boru hattı patlamasında yangın söndürüldü, binlerce hane tahliye edildi.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 11:40
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 11:40
Texas'ta Boru Hattı Patlaması: Yangın Söndürüldü, Tahliyeler Başladı

Texas'ta Boru Hattı Patlaması ve Yangın

ABD'nin Texas eyaletindeki La Porte şehrinde meydana gelen boru hattı patlaması sonucunda çıkan yangın sonrasında, bölgedeki durum kontrol altına alındı. 17 Eylül tarihinde başlayan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldükten sonra evlerini terketmek zorunda kalan binlerce aile geri dönüş yaptı.

Yangının Nedeni ve Sonrası

Yetkililerin verdiği bilgilere göre, yangın sırasında bir vasıta içinde insan kalıntıları tespit edildi. Olayın araştırılması sırasında, yangının aracın sürücüsünün yanlışlıkla bir otoparkın yanındaki çitten geçerek yer üstündeki vanaya çarpması sonrası başladığı belirtildi. Ancak, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve polis tarafından gerçekleştirilen ön araştırmalarda terör saldırısı iddiaları doğrulanmadı.

Energy Transfer Şirketinin Açıklaması

Yangınla ilgili açıklama yapan Energy Transfer firması, bu olayın bir kaza olduğu kanaatinde olduklarını ifade etti. Şirket, durumu ciddiyetle ele alarak, ilgili ceza soruşturmasının başlatıldığını duyurdu.

Yangının Etkileri

Yangın nedeniyle tahliye edilen bölgelerde çok sayıda araç ve posta kutusu kısmen erirken, bir park da yangın sonucunda büyük zarar gördü. 51 yaşındaki Diane Hutto, evinin ciddi şekilde hasar gördüğünü belirtirken, "Şimdi ne yapacağımızı bilmiyoruz," ifadesini kullandı. Hutto, bu tür tesislerin yakınında yaşamanın her zaman kaygı verici olduğunu vurgulayarak, "Artık burada yaşamak istemiyorum. Burada kalmaktan korkuyorum," dedi.

Olayın detaylarını takip eden yetkililerin, daha fazla bilgi vermesi bekleniyor.

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