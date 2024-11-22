Texas'ta İlkokul Müfredatına İncil Dersi Onayı

Texas'ta Eğitimde Dini Eğitim Hamlesi

ABD'nin Texas eyalet yönetimi, ilkokul müfredatına İncil referansları içeren dersin eklenmesine yönelik oylama gerçekleştirdi. Donald Trump'ın yeniden başkan seçilmesinin ardından, Cumhuriyetçilerin ağırlıkta olduğu eyalette büyük bir tartışma konusu haline gelen eğitim değişikliği, Texas Eğitim Kurulu tarafından 8'e 7 oylama ile onaylandı.

Bluebonnet Müfredatı Nedir?

Oylamada onaylanan müfredatın adı Bluebonnet olarak belirtildi. Eyaletteki okullar, kullanmak istedikleri müfredatı kendileri seçebilecek; ancak Bluebonnet müfredatını tercih eden okullara, öğrenci başına 60 dolar mali teşvik sunulacak. Müfredatın, Ağustos 2025'te hazır olması bekleniyor ve anaokulundan beşinci sınıfa kadar olan dönemi kapsıyor. Bu müfredatta, bazı derslerde herkes tarafından bilinen İncil hikayelerine yer verileceği ifade edildi.

Dini Eğitim ve Eleştiriler

Texas'ta geçtiğimiz yıl, kamu okullarında sertifikasız din adamlarının işe alınmasına izin verilmesi ile Tevrat'ta geçen On Emir'in devlet okullarında sergilenmesi için baskı yapılması gibi gelişmeler yaşandı. Texas Eğitim Ajansı, mayıs ayında dini müfredatı savunan bir basın bülteni yayımlamıştı.

Texas Valisi Greg Abbott, bu müfredatı desteklediğini açıkça belirtirken, bölgedeki sivil toplum kuruluşları müfredatı, İncil ve Tevrat dışında diğer inanç ve kutsal kitapların yer almadığı gerekçesiyle eleştirdi. Louisiana ve Oklahoma gibi diğer dindarlığın yüksek olduğu eyaletlerde de benzer müfredat değişiklikleri tartışmalara ve davalara yol açmıştı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.