Texas'ta Zorbalığa Maruz Kalan Göçmen Kız Çocuğu İntihar Etti

ABD'nin Texas eyaletinde, göçmenlik statüsü nedeniyle zorbalığa uğrayan 11 yaşındaki kız çocuğu intihar etti.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 01:50
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 01:50
Texas'ta Zorbalığa Maruz Kalan Göçmen Kız Çocuğu İntihar Etti

Texas'ta Göçmen Kız Çocuğu İntihar Etti

ABD'nin Texas eyaletinde yaşayan bir ailenin 11 yaşındaki kızı, göçmenlik statüsü dolayısıyla arkadaşları tarafından maruz kaldığı zorbalık sonucu intihar etti. Gainesville'de yer alan Meador Cenaze Evi'nin internet sitesindeki duyuruda, Jocelynn Rojo Carranza adlı kız çocuğunun, 8 Şubat'ta ailesiyle birlikteyken hayatını kaybettiği bilgisi yer aldı.

Kızının zorbalığa uğramasının ardından intihar ettiğini belirten anne Marbella Carranza, kızının okul arkadaşları tarafından göçmenlik statüsü nedeniyle alay konusu yapıldığını ifade etti. Anne Carranza, okul yönetiminin kızının bu durumu hakkında kendisini hiç bilgilendirmediğini de vurguladı.

Okul Yönetimine İhmal İddiası

Acılı anne, kızının zorbalık yaşadığını ve arkadaşları tarafından ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) polisine şikayet edilmekle korkutulduğunu söyledi. Kızının, bu durumu nedeniyle haftada birkaç kez psikolojik danışmanlık aldığını ise açılan soruşturma sonrasında öğrendiğini paylaştı.

Anne Carranza, okul yönetiminin bu konuda ihmal gösterdiğini belirterek adalet istediğini ifade etti. Henüz 6. sınıf öğrencisi olan Jocelynn'in ölümü, ABD Başkanı Trump ve ekibinin yasa dışı göçmenleri sınır dışı etme çabalarını yoğunlaştırdığı bir dönemde gerçekleşti.

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