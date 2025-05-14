Tez-Koop-İş, Bakanlık Önünde Kamu İşçileri İçin Basın Açıklaması Yaptı

Tez-Koop-İş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Önünde Açıklama Yaptı

Tez-Koop-İş Sendikası, Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü'nün kamu işçilerinin talepleri doğrultusunda imzalanması amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Sendika Üyeleri Bir Araya Geldi

Bakanlık önündeki açıklamaya, Tez-Koop-İş Sendikası'nın yanı sıra çeşitli sendikaların üyeleri de katıldı. Etkinlikte, kamu işçilerinin haklarının savunulması gerektiği vurgulandı.

Temel Talepler Vurgulandı

Tez-Koop-İş Sendikası Ankara 2 Nolu Şube Başkanı Mustafa Özgen, temel taleplerinin protokolün bir an önce imzalanması olduğunu belirtti. Özgen, kamu işçilerinin taleplerini içeren teklifin esas alınması gerektiğini ifade etti.

TÜRK-İŞ Teklifi Önemli

Özgen, TÜRK-İŞ'in teklifinin pazarlık konusu olmaktan öte, kamusal hizmetlerin nitelikli bir biçimde sürdürülebilmesi için gerekli bir koşul olarak değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Tez-Koop-İş Sendikası, Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü'nün kamu işçilerinin talepleri doğrultusunda imzalanması istemiyle, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde basın açıklaması yaptı.

Tez-Koop-İş Sendikası, Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü'nün kamu işçilerinin talepleri doğrultusunda imzalanması istemiyle, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde basın açıklaması yaptı.