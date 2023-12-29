TFF'den 'Süper Kupa' Krizine net yanıt

Son dakika... Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe bu akşam saat 20.45'te Süper Kupa maçında karşı karşıya gelecek. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı, hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Bitigen'in yardımcılığını Erdem Bayık ve Mustafa Savranlar yapacak. Maçın 4. hakemi Volkan Bayarslan olacak. Müsabakada Emre Malok VAR, Erkan Engin ve Cevdet Kömürcüoğlu ise AVAR olarak görev yapacak.

TFF'den 'Süper Kupa' Krizine net yanıt
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Süper Lig'in şampiyonu Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi Fenerbahçe ile bu akşam saat 20.45'te Süper Kupa için mücadele edecek. Maç, Suudi Arabistan'ın Riyad şehrindeki Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda oynanacak. 

Karşılaşmanın hakemi Abdulkadir Bitigen olacak. Bitigen'e, Erdem Bayık ve Mustafa Savranlar yardımcı hakem, Volkan Bayarslan da dördüncü hakem olarak eşlik edecek. Maçta Emre Malok VAR, Erkan Engin ve Cevdet Kömürcüoğlu da AVAR görevlisi olacak.

Süper Lig'in şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi Fenerbahçe'nin karşılaşacağı Süper Kupa maçıyla ilgili TFF'den açıklama geldi. 

Açıklamada, "Süper Kupa Maçı Türk Bayrağımız huzurunda, 100. Yıl Kutlama Etkinlikleriyle, Şehitlerimiz için saygı duruşuyla ve sanatçı Norm Ender’in okuyacağı İstiklal Marşımız ile başlayacaktır. Bu konuda yapılan dezenformasyona itibar etmeyiniz" ifadeleri kullanıldı.

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