The Green Park Kartepe Resort Otel'in Ruhsatı İptal Edildi

Kocaeli Kartepe’deki The Green Park Kartepe Resort Otel’in, mevzuata aykırı eksiklikler giderilmediği gerekçesiyle iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edildi.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 17:18
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 17:18
Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde faaliyet gösteren The Green Park Kartepe Resort Otel'in iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edildi.

Kartepe Belediyesi'nden Açıklama

Kartepe Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, ilgili kurumlarca tesiste gerçekleştirilen denetimlerde mevzuata aykırı eksikliklerin tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, tespit edilen eksikliklerin yazılı bildirimler ve tutanaklarla işletmeye tebliğ edildiği ve mevzuat çerçevesinde süre verildiği ifade edildi.

İptal Gerekçesi

Belediye açıklamasında, tüm yasal uyarılara ve tanınan sürelere rağmen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle The Green Park Kartepe Resort Otel’in iş yeri açma ve çalışma ruhsatının iptal edildiği kaydedildi.

