The King's Singers, 5. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali'nin Kapanışını Yaptı

The King's Singers, 5. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali'nin kapanış konserinde Türkiye'de ilk kez Kadıköy Süreyya Operası'nda sahne aldı.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 23:31
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 23:41
Kadıköy Süreyya Operası'nda akapella akşamı

Birleşik Krallık'tan The King's Singers grubu, bu yıl beşincisi düzenlenen "İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali" kapsamında Türkiye'de ilk kez müzikseverlerle buluştu. Topluluk, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi Başkanlığı (İBB Kültür) tarafından düzenlenen festivalin kapanış konserinde Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda sahne aldı.

İki Grammy ve Emmy ödülü sahibi ve 55 yılı aşkın süredir akapella müziğin gelişimine katkı sunan topluluk; Patrick Dunachie, Edward Button, Julian Gregory, Christopher Bruerton, Nick Ashby ve Piers Connor Kennedy'den oluşuyor.

Tenor Julian Gregory, konserde yaptığı konuşmada, festivale davet edildikleri için teşekkür ederek, "Türkiye'ye ilk defa geldik. Çok mutluyuz. İstanbul harika bir şehir ve tekrar gelmek istiyoruz. Sizlere de teşekkür ediyoruz. Harika bir izleyicisiniz." ifadelerini kullandı.

Kontrtenor Edward Button ise kariyerlerinde 16. yüzyıl İngiliz Rönesansı döneminden müzikal eserlerin önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, konserde erken dönem koro müziğinden madrigallere ve dini müziklere uzanan üç parçalık bir seçki sunduklarını aktardı.

İki bölümden oluşan konserde grup, "The Peanut Vendor", "I'm a Train", "Honey Pie", "Oh! I Can't Sit Down", "The Beach Boys", "The Lord's Prayer" ve "Prince Ali" gibi repertuvarın sevilen parçalarını seslendirdi.

Yaklaşık iki saat süren konserin sonunda The King's Singers, sahneye sanatçı Melike Demirağ'ı davet ederek birlikte "Arkadaş" şarkısını seslendirdi.

