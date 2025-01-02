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THK'den Yangın Söndürme Uçaklarıyla İlgili Önemli Açıklama

THK, 8 yangın söndürme uçağı olduğunu, 3'ünün aktif kullanılabilir olduğunu açıkladı. Diğer 5 uçağın aktif hale getirilmesi için çalışmalar sürüyor.

Yayın Tarihi: 02.01.2025 17:00
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 17:00
THK'den Yangın Söndürme Uçaklarıyla İlgili Önemli Açıklama

THK'den Yangın Söndürme Uçaklarına Dair Açıklama

Türk Hava Kurumu (THK), yangın söndürme uçakları hakkında yaptığı açıklamada, toplamda 8 yangın söndürme uçağı bulunduklarını ve bunlardan 3'ünün aktif olarak kullanılabileceğini bildirdi. Diğer 5 uçağın aktif hale getirilmesi için çalışmaların devam ettiğine değinildi.

Kurumsal Yapının Modernleştirilmesi

THK Kayyum Heyeti Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhuriyetin mirası ve Atatürk'ün emaneti olan THK'nın, 16 Şubat tarihinde 100. yılını kutlamaya hazırlandığı hatırlatıldı. Açıklamada, havacılığın gelişimine öncülük eden ve ülkenin geleceği açısından önemli bir konuma sahip olan THK'nın yaşanan mali zorluklarla mücadele ederken, millete hizmet misyonunu kararlılıkla sürdürdüğü ifade edildi.

Söz konusu zorlukların aşılması ve kurumun daha güçlü bir yapıya kavuşması için idari, mali ve hukuki tedbirlerin alındığının vurgulandığı açıklamada, kurumsal yapıların modernize edilmesi hedefinde de çalışmaların başarıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

Yangınlarla Mücadele İçin Daha Etkin Uçaklar

THK, modernize edilecek 8 uçaktan oluşan filonun orman yangınlarıyla mücadelede gelecek yıllarda çok daha etkili olacağına dikkat çekti. Ayrıca, ilgili kamu kurumları ile ortak iş modelleri geliştirme çalışmaları planlandığı belirtildi. THK'nin varlığına veya misyonuna zarar verecek herhangi bir sürecin söz konusu olmadığı, aksine sürdürülebilir bir yapıya ulaşma hedefindeki çalışmaların devam ettiği vurgulandı.

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