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THK, Kurban Bayramı İçin Deri Bağışlarına Hazır

Türk Hava Kurumu, Kurban Bayramı'nda yapılacak deri bağışları için hazırlıklarını tamamladı ve ekip oluşturdu.

Yayın Tarihi: 30.05.2025 11:32
Güncelleme Tarihi: 30.05.2025 11:32
THK, Kurban Bayramı İçin Deri Bağışlarına Hazır

THK, Deri Bağışları İçin Hazırlıklarını Tamamladı

T Türk Hava Kurumu (THK) Kayyum Heyeti Başkanı Kemal Yurtnaç, Kurban Bayramı'nda yapılacak deri bağışları konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Yurtnaç, ekiplerinin bayramdan bir gün önce 24 saat esasına göre çalışmaya başlayacağını ve çeşitli talepleri değerlendireceğini belirtti.

“Ekibimiz, Türkiye'nin her yerinden arandığında 444 0 845 numaralı telefonla vatandaşlara hizmet verecek.” diyen Yurtnaç, THK'nin bu yıl da gönüllü bağışlarla faaliyetlerini sürdüreceğini ifade etti.

Kurban Derileriyle Havacılığa Destek

Yurtnaç, yıllık geleneklerini sürdüreceklerini vurgulayarak, toplanan derilerin havacılık faaliyetlerine destek sağlayacağını söyledi. Türkiye genelinde 335 şube ile bayramda faaliyet göstereceklerini açıklayan Yurtnaç, gerekli hazırlıkların yapıldığını belirtti.

Derilerin toplanması için, kesimhanelerin yanlarında bulunan THK birimlerine de makbuz karşılığı bağış kabul edilecektir.

Ekonomik Değeri Yüksek Deri Kullanımı

Yurtnaç, derinin ekonomik bir değer taşıdığını belirterek, kesim sırasında zarar verilmemesi gerektiğini vurguladı. Şubelerden tuz temin edeceğini açıklayan Yurtnaç, “Deriler tuzlandıktan sonra muhafaza edilecektir” dedi. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 2 milyon lira gelir elde ettiklerini ve bu yıl benzer bir gelir beklediklerini ifade etti.

Hedef: Deri Kullanımında Dikkatli Olmak

Kemal Yurtnaç, dünya pazarlarında derinin rasyonel kullanımının sağlanması gerektiğini ve bu konuda kasaplara duyuruda bulundu. “Daha dikkatli işlem yapılırsa, ekonomik değere zarar verilmemiş olur.” ifadelerini kullandı.

THK’nın havacılığa olan katkılarına da dikkat çeken Yurtnaç, “THK, bugüne kadar 100 yıllık sürecinde vatandaşlarımızın gönüllü bağışlarıyla desteklenen bir kurumdur” diyerek, THK Üniversitesi’nin de havacılık alanında eğitim verme konusundaki önemini vurguladı.

Türk Hava Kurumu (THK) Kayyum Heyeti Başkanı Kemal Yurtnaç, AA muhabirine, THK'nin Kurban Bayramı...

Türk Hava Kurumu (THK) Kayyum Heyeti Başkanı Kemal Yurtnaç, AA muhabirine, THK'nin Kurban Bayramı hazırlıkları ve çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Türk Hava Kurumu (THK) Kayyum Heyeti Başkanı Kemal Yurtnaç, AA muhabirine, THK'nin Kurban Bayramı...

Türk Hava Kurumu (THK) Kayyum Heyeti Başkanı Kemal Yurtnaç, AA muhabirine, THK'nin Kurban Bayramı hazırlıkları ve çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

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