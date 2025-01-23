THY, 13 Yıl Aradan Sonra Suriye Uçuşlarına Yeniden Başladı

THY'nin Suriye Seferlerine Geri Dönüşü

Türk Hava Yolları (THY), 1 Nisan 2012'de ülkedeki iç karışıklıklar yüzünden durdurduğu Suriye seferlerini, 13 yıl aradan sonra yeniden başlatıyor. Bugün gerçekleştirilen İstanbul-Şam uçuşuyla Suriye'nin başkentine ilk sefer düzenlendi.

İlk Uçuş ve Yolcuların Heyecanı

İstanbul Havalimanı'ndan kalkan "TK 846" uçuş kodlu geniş gövdeli uçak, ilk seferiyle 349 yolcu taşımış oldu. Sabah saatlerinde havalimanına gelen yolculardan bazıları, uçağa biniş kapısında sevinç gösterileri yaparak, gözyaşları içinde birbirlerini kutladı.

Yıllar sonra, terk etmek zorunda kaldıkları ülkelerine dönen Suriyeli yolcular, büyük bir mutluluk yaşadı. Bazı yolcuların Suriye devrimi bayrağı taşıdığı dikkatlerden kaçmadı.

Fatma Zehra'nın Duyguları

Fatma Zehra, 2 yaşındayken Türkiye’ye geldiğini belirterek, "Ailemle birlikte doğduğum topraklara dönüyorum, çok mutluyum" dedi. Şu an 14 yaşında olan Zehra, ilk kez gideceği Suriye için büyük bir heyecan içinde olduğunu ifade etti.

Ahmet Kiraz'ın Zorlu Dönüş Hikayesi

Yolculardan Ahmet Kiraz ise 2012 yılında Türkiye'ye gelerek burada eğitim alıp çalıştığını anlattı. Kiraz, "En son ailemizle birlikte dönüş umudumuz yoktu, ancak şimdi böyle bir fırsatla karşılaştık. İlk uçuşla ülkeme dönüyorum, her anını kaydediyorum. Kendimi rüyadaymış gibi hissediyorum" dedi.

Uçuş Bilgileri

İstanbul Havalimanı'ndan saat 09.00'da hareket eden THY uçağının, yaklaşık 2 saatlik bir seferin ardından Şam Uluslararası Havalimanı'na varması bekleniyor.

Türk Hava Yolları (THY), ülkedeki iç karışıklık nedeniyle 1 Nisan 2012'de durdurduğu Suriye seferlerini bugün icra edilen İstanbul-Şam uçuşuyla yeniden başlattı. Sabah saatlerinde İstanbul Havalimanı'na gelen bazı yolcular uçağa geçerken biniş kapısı önünde sevinç gösterileri yaptı.

Türk Hava Yolları (THY), ülkedeki iç karışıklık nedeniyle 1 Nisan 2012'de durdurduğu Suriye seferlerini bugün icra edilen İstanbul-Şam uçuşuyla yeniden başlattı. Sabah saatlerinde İstanbul Havalimanı'na gelen bazı yolcular uçağa geçerken biniş kapısı önünde sevinç gösterileri yaptı.