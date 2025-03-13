THY Amman Ofisi'nden Birlikte İftar Programı

THY Amman Ofisi’nden Unutulmaz İftar Etkinliği

Türk Hava Yolları (THY) Amman Ofisi, Ürdün’deki Türk kurumları, partner kuruluşlar ve yabancı misyonların katılımıyla geleneksel bir iftar programı düzenledi.

Önemli İsimlerin Katılımı

Etkinliğe, Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Yakup Caymazoğlu, Bulgaristan’ın Amman Büyükelçisi Metin Kazak, THY Amman Ofisi Müdürü Taner Erim, Yunus Emre Enstitüsü Amman Koordinatörü Ensar Fırat, TİKA Amman Koordinatörü Abdurrahman Soylu, Türkiye Maarif Vakfı Temsilcisi Veysi Kaya ve Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği ile THY ofisi çalışanları katıldı.

İftar Programının Detayları