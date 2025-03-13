THY Amman Ofisi'nden Birlikte İftar Programı

THY Amman Ofisi, Ürdün'de Türk kurumları ve yabancı misyonlarla iftar programı düzenledi.

Yayın Tarihi: 13.03.2025 22:09
Güncelleme Tarihi: 14.03.2025 00:02
THY Amman Ofisi'nden Birlikte İftar Programı

THY Amman Ofisi’nden Unutulmaz İftar Etkinliği

Türk Hava Yolları (THY) Amman Ofisi, Ürdün’deki Türk kurumları, partner kuruluşlar ve yabancı misyonların katılımıyla geleneksel bir iftar programı düzenledi.

Önemli İsimlerin Katılımı

Etkinliğe, Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Yakup Caymazoğlu, Bulgaristan’ın Amman Büyükelçisi Metin Kazak, THY Amman Ofisi Müdürü Taner Erim, Yunus Emre Enstitüsü Amman Koordinatörü Ensar Fırat, TİKA Amman Koordinatörü Abdurrahman Soylu, Türkiye Maarif Vakfı Temsilcisi Veysi Kaya ve Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği ile THY ofisi çalışanları katıldı.

İftar Programının Detayları

THY Amman Ofisi Müdürü Taner Erim, geleneksel iftar yemeğine katılan herkese teşekkür ederek, iş ortaklarına ve katılımcılara bol bereket

Türk Hava Yolları (THY) Amman Ofisi, Ürdün’deki Türk kurumları, partner kuruluşlar ve yabancı...

Türk Hava Yolları (THY) Amman Ofisi, Ürdün’deki Türk kurumları, partner kuruluşlar ve yabancı misyonların katılımıyla iftar programı gerçekleştirdi.

Türk Hava Yolları (THY) Amman Ofisi, Ürdün’deki Türk kurumları, partner kuruluşlar ve yabancı...

Türk Hava Yolları (THY) Amman Ofisi, Ürdün’deki Türk kurumları, partner kuruluşlar ve yabancı misyonların katılımıyla iftar programı gerçekleştirdi.

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