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THY, Beklenen Kar Yağışı Nedeniyle 5-6 Şubat'ta Sefer İptalleri Gerçekleşecek

THY, İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle 5-6 Şubat tarihlerinde bazı seferlerini iptal etti. Uçuş güncellemeleri için THY'nin resmi kaynaklarına başvurun.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 21:40
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 21:40
THY, Beklenen Kar Yağışı Nedeniyle 5-6 Şubat'ta Sefer İptalleri Gerçekleşecek

THY'den Kar Yağışı nedeniyle Sefer İptalleri

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, yarın ve perşembe günü İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı bazı seferlerin iptal edileceğini duyurdu. Bu iptaller, İstanbul’da beklenen şiddetli kar yağışı nedeniyle alınan önlemler kapsamında gerçekleştiriliyor.

Meteorolojik Acil Durum Komitesi'nin Açıklaması

Yahya Üstün, sosyal medya hesabından şu bilgileri paylaştı: "Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) tarafından, İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle alınan kısıtlama kararı gereği, 5 ve 6 Şubat tarihli bazı seferlerimiz iptal edilmiştir. Uçuşunuza dair güncel bilgiye THY'nin uçuş sorgulama linki üzerinden ulaşabilirsiniz."

Yolcuların, sefer iptalleri ve güncel durum hakkında bilgi alabilmeleri için THY resmi web sitesini ziyaret etmeleri önerilmektedir.

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