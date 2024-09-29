THY'den Brüksel Seferlerine İptal Duyurusu

THY Brüksel Seferlerini İptal Etti

Türk Hava Yolları (THY), Brüksel'de havalimanı personelinin gerçekleştirdiği grev sebebiyle 30 Eylül ve 1 Ekim tarihlerindeki bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

Uçuşlar Hakkında Bilgi

THY Basın Müşavirliği tarafından yapılan açıklamada, önümüzdeki günlerde etkilenmiş seferler arasında yer alan:

30 Eylül : TK 1941 İstanbul-Brüksel

: TK 1941 İstanbul-Brüksel 1 Ekim: TK 1942 Brüksel-İstanbul, TK 1937 İstanbul-Brüksel, TK 1938 Brüksel-İstanbul, TK 1939 İstanbul-Brüksel, TK 1940 Brüksel-İstanbul, TK 1943 İstanbul-Brüksel, TK 1944 Brüksel-İstanbul.

Yolcuların uçuşlarını kontrol etmeleri ve alternatif seyahat planları yapmaları gerektiği belirtiliyor.