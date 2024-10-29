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THY'den Cumhuriyet Bayramı İçin Özel Sosyal Medya Projesi

THY, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda sosyal medya üzerinde Türk bayrağı temalı özel bir kampanya başlattı.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 10:08
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 10:20
THY'den Cumhuriyet Bayramı İçin Özel Sosyal Medya Projesi

THY'nin Sosyal Medya Projesi

Türk Hava Yolları (THY), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla sosyal medya platformu X üzerinde özel bir kampanya gerçekleştirdi. Şirketin X hesabından paylaşılan bayram kutlama mesajında, "beğeni" butonuna tıklayan kullanıcılar, Türk bayrağı sürpriziyle karşılaştı.

Ülkemizde Bir İlk

THY, bu projeyle birlikte, Türkiye'de X platformundaki "custom like" uygulamasını kullanan ilk marka olma özelliğini taşıyor. Ayrıca, bayramı kutlamak amacıyla hazırlanan özel videoda, "Adımızda Türkiye, Kalbimizde Cumhuriyet" sloganına ve #AsBayraklarıAs etiketine yer verildi.

Cumhuriyet Bayramı Mesajı

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 101. yıl dönümünü kutlayarak, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle ve şükranla anıyoruz." diye konuştu. Bolat, ayrıca bayram vesilesiyle hayata geçirdikleri projeleri de tüm kullanıcıların beğenisine sunduklarını belirtti.

THY'nin Bayrak Temalı Videosu

THY çalışanlarının Türk bayrağını dünyanın çeşitli yerlerinde dalgalandıran görüntülerini içeren videoya buradan ulaşabilirsiniz.

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