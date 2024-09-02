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THY'den İzlanda Uçuşu Açıklaması

THY, New York uçuşuyla ilgili olumsuz iddiaları yanıtladı, yolcuların konaklama süreci detaylandırıldı.

Yayın Tarihi: 02.09.2024 17:00
Güncelleme Tarihi: 02.09.2024 17:00
THY'den İzlanda Uçuşu Açıklaması

THY'den Açıklama Geldi

Türk Hava Yolları (THY), son günlerde bazı basın organlarında yer alan, New York'a yapılan bir uçuşla ilgili iddialara açıklık getirdi. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, bu olayla ilgili gerçekleri aktarmak amacıyla bir açıklama yaptı.

Olayın Gelişimi

Üstün, 28 Ağustos'ta bilet alan bir yolcunun uçuş öncesinde 13 koltuk için overbooked durumu olduğunu belirtti. Bu nedenle yolcuya, yer açılması durumunda uçuşa katılmasının teklif edildiğini, ancak yolcunun bunu kabul etmediğini ifade etti. Bunun üzerine, yolcunun biletinin ücretsiz olarak değiştirildiği ve 30 Ağustos'ta yeni bir uçuş planlandığı bildirildi.

Acil İniş ve Konaklama

Yahya Üstün, uçağın okyanus üzerindeyken teknik bir arıza nedeniyle Keflavik, İzlanda'ya iniş yapmak zorunda kaldığını belirtti. Uçuş ağında yer almayan bu noktada yerleşik ekipler bulunmamakla birlikte, yolcuların mağduriyetini minimize etmek için hızlı bir şekilde hareket edildi. 349 yolcu ve ekip, 9 farklı otelde konakladı.

Özel İzin ve Konaklama Sorunları

Ayrıca, Üstün, yoğun sezon nedeniyle Schengen vizesi olmayan yolcuların ülkeye girişinin yasak olmasına rağmen, acil durum sebebiyle konaklama için özel izin alındığını belirtti. Ancak, yolcunun arkadaşlarıyla aynı otelde kalma isteği, otel kapasitesinin dolu olması nedeniyle yerine getirilemedi. Bunun üzerine yolcu, farklı bir otelde konaklamak durumunda kaldı.

Senarist Gani Müjde'nin İddiası

Öte yandan, senarist Gani Müjde, kızının overbook mağduru olduğunu ve THY tarafından İzlanda'daki alanda bir erkekle aynı otel odasını paylaşmasının istendiğini iddia etti.

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