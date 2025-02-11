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THY'den Ramazan'a Özel İndirimli Yurt İçi Uçuş Bileti Kampanyası

Türk Hava Yolları, Ramazan'a özel indirimli yurt içi uçuş biletleri sunuyor. Ayrıntılar haberimizde.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 19:01
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 19:01
THY'den Ramazan'a Özel İndirimli Yurt İçi Uçuş Bileti Kampanyası

THY'den Ramazana Özel Fırsat!

Türk Hava Yolları (THY), Ramazan ayı için yurt içi uçuşlarda cazip bir bilet kampanyası başlattı. THY'nin resmi internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 11-13 Şubat tarihleri arasında alınacak biletlerle, 1-26 Mart tarihleri arasında gerçekleştireceğiniz tüm yurt içi uçuşlarda 949 liradan başlayan fiyatlarla seyahat imkanı bulunacak.

Kampanya Detayları

Kampanya kapsamında, belirtilen tarihlerde alınan biletler için uygun fiyat seçenekleri sunulmakta. Uçuş planlarınızı bu fırsatla değerlendirmek için THY'nin internet sitesinden gerekli bilgilere ulaşabilirsiniz.

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