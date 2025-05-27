THY'den Yüzde 80 İndirim Fırsatı! 5 Gün Sürecek Kampanya

THY'den Eşsiz İndirim! %80'e Varan Fırsatlar

Türk Hava Yolları (THY), seyahat tutkunlarını heyecanlandıracak bir kampanya başlattı. Afrika'nın büyüleyici doğasını keşfetmek isteyenler için %80'e varan indirimler sunan THY, Afrika Günü’ne özel müthiş fırsatlarla karşımıza çıkıyor.

Kampanya Detayları

Kampanya, 25 Mayıs - 1 Haziran 2025 tarihleri arasında satın alınan biletler için geçerli olacak. İndirimli uçuşlar ise 1 Haziran - 30 Haziran 2025 tarihleri arasında yapılacak ve sadece Afrika ülkeleri için geçerli olacak.

Uygun Fiyatlı Afrika Biletleri

THY, hayalinizdeki Afrika şehirlerine uçuşlar için cazip fiyatlar sunuyor:

Darüsselam: Sadece 399 USD !

! Mauritius: Cennet adası, 515 USD ile!

ile! Cape Town: Güney Afrika'nın incisi, 474 USD ile!

ile! Kahire: Tarihin kalbi, sadece 100 USD !

! Lagos: Nijerya'nın canlı metropolü, 630 USD ile!

ile! Nairobi: Kenya'nın vahşi yaşam cenneti, 284 USD ile!

Dünyanın dört bir yanına gerçekleştirdiği aktarmasız uçuşlarla tanınan THY, bu kampanya ile adını daha da duyuracak gibi görünüyor. İndirim sunulacak uçuş noktaları ve kontenjanlar hakkında daha fazla bilgi için THY'nin resmi web adresi veya mobil uygulaması ziyaret edilebilir.