THY, IATA'nın WPS ve WFS Sempozyumlarına Ev Sahipliği Yapacak

THY, 5-6 Kasım'da İstanbul'da IATA'nın Dünya Yolcu (WPS) ve Dünya Finans (WFS) Sempozyumlarına ev sahipliği yapacak; finans, perakende ve dijital kimlik gündemde.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 11:53
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 11:53
Türk Hava Yolları (THY), Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'nin (IATA) Dünya Yolcu Sempozyumu (WPS) ve Dünya Finans Sempozyumu (WFS)'na ev sahipliği yapacak.

Etkinlik Detayları ve Amaç

THY İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, şirket büyüme stratejisini yenilikçilik, sürdürülebilirlik ve yolcu memnuniyeti ile uyumlu şekilde ilerletmeyi sürdürerek sektördeki rolünü pekiştirmeye devam ediyor.

5-6 Kasım tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek sempozyumlar, havacılık, finans, perakende, ödeme sistemleri ve dijital kimlik alanlarındaki küresel liderleri bir araya getirerek yolcu seyahatinin ve hava yolu iş modellerinin geleceğini şekillendirmeyi hedefliyor.

Program ve Katılımcılar

Program kapsamında THY yöneticileri ile küresel sektör liderleri, havacılıktaki dijital dönüşümde şirketin öncü rolünü vurgulayan açılış konuşmaları yapacak. Etkinlikte finans, perakende ve dijital kimlik gibi ana gündem maddeleri ele alınacak.

THY Genel Müdür Yardımcısı, Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Üyesi Doç. Dr. Murat Şeker konuya dair, "Yolcu seyahatinin dönüşümüne öncülük etmeye, finans, dijital kimlik ve perakende alanlarında yenilikçi çözümlerle sektörün ön saflarında yer almaya kararlıyız. Hedefimiz, yolcularımıza daha akılcı, daha kolay ve daha konforlu bir seyahat deneyimi sunmaktır." ifadelerini kullandı.

IATA Başkan Yardımcısı ve Mali İşler Direktörü (CFO) Sandrine Le Borgne ise sektörde büyük bir dönüşümün eşiğinde olunduğunu belirterek, "Yeni perakende modelleri, yenilikçi ödeme teknolojileri ve dijital kimlik, hava yollarının müşterilere hizmet verme biçimlerini yeniden şekillendiriyor. CFO'lar bu değişimin merkezinde yer alacak, finansal stratejilerin, sistemlerin ve yatırımların sektörün geleceğiyle uyumlu olmasını sağlayacaklar. IATA WFS/WPS, bu değişimleri değerlendirmek, yenilikleri öncülerinden öğrenmek ve stratejileri uyumlu hale getirmek için eşsiz bir fırsat sunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

THY'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek sempozyumlar, sektör paydaşları için küresel trendleri takip etme, yenilikçi uygulamaları değerlendirme ve stratejilerini geleceğe göre şekillendirme imkânı sunacak.

