THY İstanbul-Sevilla Seferleri Başladı: Haftada 7 Karşılıklı Uçuş

THY İstanbul-Sevilla Seferleri Başladı

AYŞE BÖCÜOĞLU BODUR/MERTKAN ORUÇ - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Sevilla seferlerinin bugün başladığını bildirdi.

Uraloğlu'nun Açıklamaları

Uraloğlu, AA muhabirine THY'nin yeni açılan uçuş hattına ilişkin bilgi verdi. Sivil havacılığın modern dünyanın en önemli yapı taşlarından biri olduğunu vurgulayan Uraloğlu, "Bu hat, Sevilla'nın eşsiz güzelliklerini Türk halkıyla, Türkiye'nin zengin kültürünü ve misafirperverliğini ise İspanyol dostlarımızla buluşturacaktır." dedi.

Zamanın en kıymetli varlık haline geldiğine dikkat çeken Uraloğlu, hız ve ulaşılabilirliğin bireylerin ve toplumların hayatını şekillendiren temel unsurlar olduğunu belirtti. Hava yolu taşımacılığının sadece insanları taşımadığını, aynı zamanda kültürleri bir araya getirdiğini, ekonomileri canlandırdığını ve dostluk köprülerini güçlendirdiğini söyledi.

Sefer Detayları ve THY'nin İspanya Ağı

Uraloğlu, İstanbul-Sevilla seferlerinin haftada 7 gün karşılıklı gerçekleştirileceğini ve seferlerin modern Airbus A321neo uçaklarıyla yapılacağını belirtti. THY'nin İspanya'daki faaliyetlerinin 1984'te Madrid uçuşlarıyla başladığını, 1992'de Barselona ile devam ettiğini; ardından Malaga, Valensiya ve Bilbao'nun ağa eklendiğini hatırlattı.

THY, 2025 yaz tarifesi itibarıyla İstanbul Havalimanı'ndan İspanya'ya haftalık 91 tarifeli sefer gerçekleştiriyor. Sevilla, THY'nin İspanya'daki 6'ncı destinasyonu olurken, bu yeni hattın iki ülke arasındaki tarihi ve kültürel bağları daha da güçlendireceğini vurguladı.

Uraloğlu, Türkiye ile İspanya'nın Akdeniz'in iki kadim medeniyeti olduğunu, yüzyıllar boyunca sanat, kültür ve ticaretle yoğrulmuş derin bir dostluğa sahip olduklarını; bu bağların yeni Sevilla hattıyla pekişeceğini ifade etti. Ayrıca UNESCO Dünya Mirası listesindeki Alcazar Sarayı, Giralda Kulesi ve Sevilla Katedrali gibi eserlerin bu hatla daha fazla ziyaretçi çekeceğini kaydetti.

Uraloğlu, THY'nin gökyüzünde kurduğu köprülerle dünyayı birleştiren küresel bir marka olduğunu, Star İttifakı'nın güçlü üyelerinden biri olarak ülkenin gurur kaynağı olduğunu aktardı. Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde "Dünyada ulaşamadığımız hiçbir nokta kalmayacak" vizyonuyla hareket ettiklerini ve Türkiye'yi havacılıkta dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkelerinden biri haline getirdiklerini söyledi.

Yeni Başkent Hatları: Ankara-Madrid ve Ankara-Barselona

Uraloğlu, İspanya Sivil Havacılık Otoritesi ile gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda AJet tarafından 23 Ekim'den itibaren haftada 3 frekans Ankara-Madrid ve 24 Ekim'den itibaren haftada 4 frekans Ankara-Barselona seferlerinin başlayacağını belirtti. Bu yeni hatlarla ilk kez iki başkent arasında doğrudan uçuşlar gerçekleştirileceğini ifade eden Uraloğlu, "Bu müjdeyi de buradan sizlerle paylaşmış olalım. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Yeni hattın turizmi, ticareti ve kültürel etkileşimi canlandırarak iki ülke arasındaki beşeri bağları güçlendirmesi bekleniyor.

