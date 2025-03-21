THY'nin Londra Heathrow Seferleri Elektrik Kesintisi Nedeniyle İptal Edildi

Türk Hava Yolları (THY), İngiltere'nin başkenti Londra'daki Heathrow Havalimanı'na bugün planladığı seferleri, havalimanında meydana gelen elektrik kesintileri nedeniyle iptal etti.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Heathrow Havalimanı yakınlarında çıkan yangın nedeniyle havalimanı ve çevresinde elektrik sıkıntıları yaşandığını açıkladı.

Üstün, yaptığı açıklamada, "Yaşanan bu gelişme sonrası Heathrow Havalimanı bugün için uçuş operasyonuna kapatılmıştır. 21 Mart tarihli Londra Heathrow kalkış-varışlı seferlerimiz iptal edilmiştir," şeklinde bilgi verdi.

Uçuşlarla ilgili güncel verilere buradan ulaşılması mümkün olduğunu vurguladı.