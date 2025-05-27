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THY ve OGM, Ağaçlandırma İçin Tarihi İşbirliği Protokolü İmzaladı

Türk Hava Yolları ve OGM, ağaçlandırma alanında önemli bir protokole imza atarak çevresel sürdürülebilirliği artırmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 27.05.2025 12:55
Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 12:55
THY ve OGM, Ağaçlandırma İçin Tarihi İşbirliği Protokolü İmzaladı

THY ve OGM'den Ağaçlandırma Alanında İşbirliği

Türk Hava Yolları (THY) ile Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) arasında ağaçlandırma ve ormancılık alanında önemli bir işbirliği protokolü imzalandı. Bu protokol, Türkiye’nin orman varlığının güçlendirilmesi ve iklim değişikliği ile mücadelede doğa temelli çözümler geliştirmeyi hedefliyor.Karbon Yutak Alanlarının Artırılması İçin İşbirliği

THY’nin basın açıklamasına göre, protokol kapsamında karbon yutak alanlarının artırılması amacıyla ağaçlandırma çalışmalarına destek verilecek. Türkiye, yüzölçümünün %30’unu kapsayan ormanlık alanları ile dikkat çekerken, bu işbirliği ile doğal karbon yutak kapasitesinin artırılması planlanıyor.

THY, şimdiye kadar ülke genelinde gerçekleştirdiği çevre odaklı sosyal sorumluluk projeleri ile yüz binlerce fidanın toprakla buluşmasını sağladı. Yeni işbirliği, daha fazla orman alanı oluşturmayı ve sürdürülebilir çevre uygulamalarını desteklemeyi amaçlıyor.

Havacılık Sektöründe Çevresel Etkilerin Azaltılması

Protokol çerçevesinde, THY ve OGM tarafından belirlenen bölgelerde gerçekleştirilecek ağaçlandırma faaliyetleri, orman varlığının genişletilmesine katkı sunacak. Bu girişim, havacılık sektörünün çevresel etkilerini azaltmak için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

İşbirliği, sadece sahadaki ağaçlandırma çalışmaları ile sınırlı kalmayacak; aynı zamanda çevresel sürdürülebilirlik konusunda kurumlar arası eş güdümün artırılmasını da hedefliyor. Bu bağlamda, toplumda doğa temelli çözümler hakkında farkındalık yaratmak için çeşitli projeler geliştirilmesi planlanıyor.

THY'nin Sürdürülebilirlik Vizyonu

Türk Hava Yolları’nın bu süreçteki katkılarına dikkat çeken THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, ağaçlandırma protokolünün sürdürülebilirlik stratejisi bakımından büyük bir öneme sahip olduğunu belirtti. Ekşi, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmanın sorumluluğunun altını çizerken, bu proje ile ülkemizin yeşil dokusunun gelişimine katkıda bulunacaklarını ifade etti.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey de, bu işbirliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, OGM’nin son 22 yılda 7,5 milyarı aşkın fidanı toprakla buluşturduğunu belirtti. Türkiye, ağaçlandırma çalışmalarında Avrupa'da birinci, dünyada ise dördüncü sırada yer almakta. Bu başarıda THY gibi değerli markaların katkıları da kaydedilmektedir.

Türk Hava Yolları (THY) ile Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünce (OGM), ağaçlandırma...

Türk Hava Yolları (THY) ile Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünce (OGM), ağaçlandırma ve ormancılık alanında işbirliği protokolüne imza atıldı. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi (solda) ve Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey (sağda), protokole imza attı.

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