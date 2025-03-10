Tibetliler, Yeni Delhi'de Çin Konsolosluğu Önünde Protesto Gösterisi Düzenledi

Hindistan'daki Tibetliler, bağımsızlık ayaklanmasının 66. yılı için Çin Büyükelçiliği önünde protesto düzenledi.

Yayın Tarihi: 10.03.2025 14:53
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 14:53
Tibetliler, Yeni Delhi'de Çin Konsolosluğu Önünde Protesto Gösterisi Düzenledi

Hindistan'da yaşayan Tibetliler, Çin yönetimine karşı gerçekleştirilen bağımsızlık ayaklanmasının 66. yıl dönümü kapsamında, Yeni Delhi'de bulunan Çin Büyükelçiliği binası önünde protesto gösterisi düzenledi.

Protestocular, Tibet bayrakları taşıyarak Hindistan ve Tibet'in ulusal marşlarını okudu. Ellerinde "Özgür Tibet" ve "Hatırla, Diren, Geri Dön" yazılı pankartlar tutan eylemciler, polis tarafından elçiliğin içine girmeleri engellendi.

Ayrıca, Hindistan'ın Himaçal Pradeş eyaletindeki sürgündeki Tibet Hükümeti'nin merkezi Dharmsala'da da yüzlerce kişi, "Ulusal Ayaklanma Günü" formlarında yürüyüş düzenledi. Sürgündeki Tibetli lider Penpa Tsering, Pekin yönetimini Tibetlilerin kimliğini yok etmeye çalışmakla suçlayarak, "Bu günde cesur şehitlerimizi onurlandırıyor ve Çin hükümetinin baskısı altında eziyet gören kardeşlerimizle dayanışmamızı ifade ediyoruz." ifadesini kullandı.

Tibet'in Statüsü

Himalaya Dağları'nın kuzeyindeki 2,5 milyon kilometre genişliğindeki Tibet Platosu, deniz seviyesinden ortalama 4 bin 380 metre yükseklikle "dünyanın çatısı" olarak adlandırılmaktadır. Tarih boyunca yarı göçebe Tibet halkının yurdu olan bu bölge, 1951'de imzalanan 17 Nokta Anlaşması ile Çin Halk Cumhuriyeti'nin egemenliğine girmiştir. Pekin yönetimi, bu durumu "Tibet'in barışçıl özgürleşmesi" olarak adlandırmaktadır.

Tibet'in ruhani lideri Dalai Lama, 1959'daki bağımsızlık yanlısı ayaklanmanın başarısızlığının ardından bölgeyi terk etmiş ve Hindistan'ın kuzeyindeki Dharmsala kentine yerleşerek sürgündeki Tibet meclisi ve hükümetini kurmuştur. Çin, sürgündeki Tibet yönetimini tanımıyor ve 2010'dan bu yana Dalai Lama'nın temsilcileriyle hiçbir temasta bulunmuyor.

Pekin yönetimi, Tibet'in 13. yüzyıldan bu yana Çin'in parçası olduğu ve ayrı bir varlığının bulunmadığını öne sürerek, sürgündeki hükümeti ayrılıkçılıkla suçlamaktadır. Dalai Lama ve destekçileri ise Tibet'in, tarihin büyük bölümünde fiilen bağımsız olduğunu savunmaktadır.

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