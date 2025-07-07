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Ticaret Bakan Yardımcısı Gürcan, Kırşehir'de Ahilik Haftası Toplantısına Katıldı

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Kırşehir'deki 38. Ahilik Haftası Kutlama Komitesi Toplantısı'na katıldı ve önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 07.07.2025 18:07
Güncelleme Tarihi: 07.07.2025 18:07
Ticaret Bakan Yardımcısı Gürcan, Kırşehir'de Ahilik Haftası Toplantısına Katıldı

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Kırşehir'de düzenlenen 38. Ahilik Haftası Kutlama Komitesi Toplantısı'na katıldı. Toplantı, Kırşehir Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi Gönüldağı Salonu'nda gerçekleşti.

Burada bir konuşma yapan Gürcan, Ahilik Haftası ile ilgili son çalışmaları ve kutlama programının taslağını değerlendirdiklerini belirtti. Ayrıca, daha önce Ankara'da da bir araya geldiklerini hatırlatarak, 38. Ahilik Haftası'nı en verimli şekilde geçirme amacıyla hazırlıkların sürdüğünü ifade etti.

Gürcan, Kırşehir'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdiklerini ve bu ziyaretler kapsamında esnafla bir araya geldiklerini vurguladı. "Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğümüz haftalık olarak Türkiye'nin dört bir köşesinde esnafımızla ve odalarımızla buluşuyor. Önümüzdeki yıl, esnaf odaları ocak ayından itibaren seçim dönemine başlayacak. Biz de bu süreç öncesinde esnaflarımızla bir araya gelerek bilgilendirme yapıyoruz. Bu sürecin hayırla geçmesini diliyorum," dedi.

Ayrıca, bu yılki Ahilik Haftası programına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı davet ettiklerini ve katılım sağlaması halinde büyük bir onur olacağını sözlerine ekledi.

Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek de toplantıda, birlik ve beraberlik içinde Ahilik Haftası'nı gerçekleştirmek için taslak program üzerinde düzenlemeler ve istişarelerde bulunduklarını belirtti.

Toplantıya, AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Taha Enes Şener, ilgili kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri de katıldı.

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan (sol 3), Kırşehir'de 38. Ahilik Haftası Kutlama Komitesi...

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan (sol 3), Kırşehir'de 38. Ahilik Haftası Kutlama Komitesi Toplantısı'na katıldı.

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan (sol 3), Kırşehir'de 38. Ahilik Haftası Kutlama Komitesi...

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan (sol 3), Kırşehir'de 38. Ahilik Haftası Kutlama Komitesi Toplantısı'na katıldı.

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