Ticaret Bakanı Bolat, 2024 İş Gücü Verilerini Değerlendirdi: İşsizlik Son 12 Yılda En Düşük Seviyede

Ticaret Bakanı Bolat, İş Gücü Verilerini Değerlendirdi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2024 yılı iş gücü verilerini değerlendirerek, ihracata yönelik uyguladıkları etkin destekler ve güçlü ticaret diplomasisi ile önemli sonuçlar elde ettiklerini bildirdi. Bakan Bolat, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, TÜİK'in verilerine göre işsizlik oranının geçen yıl yüzde 8,7 ile son 12 yılın en düşük seviyesine gerilediğini hatırlattı.

İstihdam Artışı ve İşsizlik Verileri

Bolat, aynı dönemde istihdam edilenlerin sayısının bir önceki yıla göre 988 bin kişi artarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını ifade etti. Ayrıca, işsiz sayısının 3 milyon 113 bin olduğunu belirten Bolat, bu sayının bir önceki yıla göre 151 bin kişi azaldığını aktardı.

İstihdam oranının bir önceki yıla göre 1,2 puan artışla yüzde 49,5 olarak gerçekleştiğini belirten Bolat, hükümetin uyguladığı ekonomi programının olumlu sonuçlar verdiğini vurguladı.

Sektörler Arası İstihdam Dağılımı

Bolat, geçen yıl 4,8 milyon kişinin tarım, 6,7 milyon kişinin sanayi, 2,2 milyon kişinin inşaat ve 18,9 milyon kişinin de hizmet sektöründe istihdam edildiğine dikkat çekti.

İhracat, Cari İşlemler Açığı ve Ekonomik Büyüme

İş gücünün 2005 yılına göre 14 milyon 412 bin kişi, istihdam edilenlerin sayısının ise 13 milyon 263 bin kişi arttığını aktaran Bolat, 2002 yılında 36,1 milyar dolar olan mal ihracatının geçen yıl 261,8 milyar dolar seviyesine ulaştığını söyledi.

Geçen yıl hizmet ihracatının 115,2 milyar dolar, toplam ihracatın ise 377,1 milyar dolar olarak gerçekleştiğini belirten Bolat, cari işlemler açığının 10 milyar dolara gerilediğini vurguladı.

Geleceğe Yönelik Hedefler

Ekonomik büyümeye katkı sağlamak için kararlılıkla çalıştıklarını ifade eden Bolat, ihracatın sanayi üretimini ve istihdamı desteklediğini belirtti. Yurt içi üretim ve istihdamı desteklemek amacıyla haksız ithalat uygulamalarına karşı mücadele ettiklerini vurgulayan Bolat, inovasyona dayalı dönüşümlerin önemine dikkat çekti.

Bakan Bolat, Ticaret Bakanlığı olarak elde edilen bu başarıyı daha ileri taşımak için kararlılıkla çalışacaklarını sözlerine ekledi.