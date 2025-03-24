Ticaret Bakanı Bolat, Bulgaristan'da İkili İlişkileri Güçlendirmek İçin Temaslarda Bulunacak

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yarın Bulgaristan’a bir ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaretine Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe ve ihracatçılar da eşlik edecek.

Edinilen bilgilere göre, Bakan Bolat, Bulgaristan ile ticari ilişkileri güçlendirmek amacıyla Bulgaristan ticaret heyeti ile bir araya gelecek. Görüşmelerin devamında, Bulgaristan Ekonomi ve Sanayi Bakanı Petar Dilov ile bir toplantı yaparak iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin yanı sıra yatırım potansiyelini de masaya yatıracak.

Daha sonra ise, Bolat ve beraberindeki heyet, Türkiye ve Bulgaristan iş dünyası temsilcileriyle bir iftar programında bir araya gelecek. Bu buluşma, iki ülke arasında işbirliği ve ticaretin arttırılması adına önemli bir fırsat sunacak.