Ticaret Bakanı Bolat, Gürcistan İle İlişkileri Güçlendirmek İçin Tiflis'te

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Tiflis'te Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili ve Başbakanı İrakli Kobakhidze tarafından kabul edildi. Resmi temaslarda bulunmak üzere Gürcistan'a giden Bolat, liderlerle ayrı ayrı görüştü.

Cumhurbaşkanı Kavelaşvili, görüşme sonrası yaptığı yazılı açıklamada, Bakan Bolat ile gerçekleştirdikleri basına kapalı toplantıda iki ülke arasındaki ilişkilerin ele alındığını belirtti. Kavelaşvili, Türkiye'nin ülkesinin toprak bütünlüğü ve egemenliğine verdiği destek için teşekkür etti.

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze ise yapılan görüşmenin ardından, siyasi, ekonomik ve ticaret ilişkilerinin yanı sıra bölgesel güvenlik konularını da masaya yatırdıklarını ifade etti. Kobakhidze, Güney Kafkasya'da diyalog ve işbirliği aracılığıyla barış ve istikrarın sağlanmasına katkıda bulunma taahhüdünü yineledi.

Bakan Bolat, gerçekleştirdiği görüşmeleri AA muhabirine değerlendirdi. Kavelaşvili ve Kobakhidze ile önemli temaslar kurduğunu vurgulayan Bolat, Gürcistan Maliye Bakanı Laşa Khutsişvili, Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Mariam Kvrivişvili ve Türk iş adamlarıyla da bir araya geldi. Görüşmelerde iki ülke arasındaki dostluk ve komşuluk ilişkileri, enerji, ticaret ile 2008'de imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması ele alındı.

Bolat, iki ülke arasındaki yıllık ticaret hacminin 5 milyar dolara ulaşması hedefinde çalışmalarını sürdürdüklerini kaydederek, "Daha fazla iş dünyası buluşmaları ve fuarlar düzenleyeceğiz. Türkiye-Gürcistan ticaret hacmini yıllık 3,4 milyar dolardan 5 milyara çıkartma kararlılığındayız," ifadelerini kullandı. Bakan Bolat'ın Gürcistan'daki temasları sona erdi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Tiflis'te Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze tarafından Hükümet Binası'nda kabul edildi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Tiflis'te Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze tarafından Hükümet Binası'nda kabul edildi.