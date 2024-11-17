Ticaret Bakanı Bolat, Irak'ta İhracatçı ve Müteahhitlerle Görüşecek

Ticaret Bakanı Bolat, Irak yolcusu

Ticaret Bakanı Bolat, yarın başlayacak iki günlük ziyaretinde Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Türkiye Müteahhitler Birliği heyetleriyle Bağdat ve Basra'da çeşitli görüşmeler yapacak. Ziyaret sırasında Irak Başbakanı Mohammed Shia Sudani ve ilgili bakanlarla bir araya gelmesi planlanıyor.

Görüşmelerde, başta Kalkınma Yolu Projesi olmak üzere, Irak'ın altyapı ve üstyapı projelerinde Türk müteahhitlerin etkinliğinin artırılması hedeflenmektedir. Bu çalışmalar, Türk iş dünyası için yeni fırsatlar yaratma potansiyeli taşıyor.

Bilim Merkezleri Sayısı Artıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yıl sonuna kadar Türkiye'deki bilim merkezi sayısının 40'a çıkacağını duyurdu. İstanbul'da iki, Çorum, Şanlıurfa ve Adana'da birer bilim merkezinin açılışı yapılacak.

Toplamda 22 ilimizi bilim merkezleri ile buluşturmayı planlayan bakan, toplumda bilim ve teknoloji kültürünü yaygınlaştıracak adımlar atmaktan yana olduklarını belirtti.

İnşaat Sektöründe Çalışan Sayısı Artış Gösterdi

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası inşaat sektöründeki ücretli çalışan sayısı, eylül ayı itibarıyla 1 milyon 877 bin 727’ye çıktı. Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren, sektörde yaşanan talep artışının, diğer sektörlerdeki istihdamın inşaat sektörüne geçişine neden olduğunu söyledi.

Dijital Kamu Bankası Kuruluyor

Ziraat Teknoloji Genel Müdürü Bayram Tuzcu, Türkiye’nin ilk dijital kamu bankasının altyapısını tamamladıklarını müjdeledi. Yeni bankanın sistem altyapısının hazır olduğu vurgulandı.

E-Ticaret Kampanyaları Kargoya Hız Kazandırıyor

Türkiye Kargo, Kurye ve Lojistik İşletmecileri Derneği Başkanı Fatih Önyol, kampanya dönemlerinde siparişlerin %30 arttığını belirtti. Türkiye’deki kargo gönderilerinin %77’sinin, kabul edildiği gün veya sonraki iki gün içinde teslim edildiği ifade edildi.

Türk Sivil Havacılığı Tarihi

Tayyareci Vecihi Hürkuş’un Türkiye’nin ilk sivil uçağı Vecihi 14'ü ürettiği sokak, sivil havacılığın doğum yeri olarak anılıyor. Müzede Hürkuş'la özdeşleşmiş bir sokak ismi talep ediliyor.

Şap Hastalığı ile Mücadelede Başarı

Tarım ve Orman Bakanlığı, bu yıl üç aşılama dönemi uygulayarak şap hastalığında vaka sayısını geçen yıla göre %80 azaltmayı başardı.

Doktor Olmayı Başardı

Prematüre doğan Ceylin Karakaş, şimdi yenidoğan yoğun bakım doktoru olarak görev yapıyor. Kendi deneyimlerini hasta yakınları ile paylaşarak umut vermeye çalışıyor.

Öğrencilerden Örnek Davranış

İlkokul öğrencileri, enkaz altındaki insanların sesini duyurabilmek için "can düdüğü" üretiyor. Maltepe Kaymakamı Bahri Tiryaki, öğrencilerin bu davranışlarının takdir edilesi olduğunu belirtti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.