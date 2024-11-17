DOLAR
34,42 0%
EURO
36,28 0%
ALTIN
2.837,38 0%
BITCOIN
3.115.275,89 0,26%

Ticaret Bakanı Bolat, Irak'ta İhracatçı ve Müteahhitlerle Görüşecek

Ticaret Bakanı Bolat, Irak'ta Türk müteahhitlerin projelerde etkinliğini artırmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 17.11.2024 10:47
Güncelleme Tarihi: 17.11.2024 10:47
Ticaret Bakanı Bolat, Irak'ta İhracatçı ve Müteahhitlerle Görüşecek

Ticaret Bakanı Bolat, Irak yolcusu

Ticaret Bakanı Bolat, yarın başlayacak iki günlük ziyaretinde Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Türkiye Müteahhitler Birliği heyetleriyle Bağdat ve Basra'da çeşitli görüşmeler yapacak. Ziyaret sırasında Irak Başbakanı Mohammed Shia Sudani ve ilgili bakanlarla bir araya gelmesi planlanıyor.

Görüşmelerde, başta Kalkınma Yolu Projesi olmak üzere, Irak'ın altyapı ve üstyapı projelerinde Türk müteahhitlerin etkinliğinin artırılması hedeflenmektedir. Bu çalışmalar, Türk iş dünyası için yeni fırsatlar yaratma potansiyeli taşıyor.

Bilim Merkezleri Sayısı Artıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yıl sonuna kadar Türkiye'deki bilim merkezi sayısının 40'a çıkacağını duyurdu. İstanbul'da iki, Çorum, Şanlıurfa ve Adana'da birer bilim merkezinin açılışı yapılacak.

Toplamda 22 ilimizi bilim merkezleri ile buluşturmayı planlayan bakan, toplumda bilim ve teknoloji kültürünü yaygınlaştıracak adımlar atmaktan yana olduklarını belirtti.

İnşaat Sektöründe Çalışan Sayısı Artış Gösterdi

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası inşaat sektöründeki ücretli çalışan sayısı, eylül ayı itibarıyla 1 milyon 877 bin 727’ye çıktı. Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren, sektörde yaşanan talep artışının, diğer sektörlerdeki istihdamın inşaat sektörüne geçişine neden olduğunu söyledi.

Dijital Kamu Bankası Kuruluyor

Ziraat Teknoloji Genel Müdürü Bayram Tuzcu, Türkiye’nin ilk dijital kamu bankasının altyapısını tamamladıklarını müjdeledi. Yeni bankanın sistem altyapısının hazır olduğu vurgulandı.

E-Ticaret Kampanyaları Kargoya Hız Kazandırıyor

Türkiye Kargo, Kurye ve Lojistik İşletmecileri Derneği Başkanı Fatih Önyol, kampanya dönemlerinde siparişlerin %30 arttığını belirtti. Türkiye’deki kargo gönderilerinin %77’sinin, kabul edildiği gün veya sonraki iki gün içinde teslim edildiği ifade edildi.

Türk Sivil Havacılığı Tarihi

Tayyareci Vecihi Hürkuş’un Türkiye’nin ilk sivil uçağı Vecihi 14'ü ürettiği sokak, sivil havacılığın doğum yeri olarak anılıyor. Müzede Hürkuş'la özdeşleşmiş bir sokak ismi talep ediliyor.

Şap Hastalığı ile Mücadelede Başarı

Tarım ve Orman Bakanlığı, bu yıl üç aşılama dönemi uygulayarak şap hastalığında vaka sayısını geçen yıla göre %80 azaltmayı başardı.

Doktor Olmayı Başardı

Prematüre doğan Ceylin Karakaş, şimdi yenidoğan yoğun bakım doktoru olarak görev yapıyor. Kendi deneyimlerini hasta yakınları ile paylaşarak umut vermeye çalışıyor.

Öğrencilerden Örnek Davranış

İlkokul öğrencileri, enkaz altındaki insanların sesini duyurabilmek için "can düdüğü" üretiyor. Maltepe Kaymakamı Bahri Tiryaki, öğrencilerin bu davranışlarının takdir edilesi olduğunu belirtti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Para gönderenlere müjde! Tüm ücretler ve saat sınırı kaldırıldı

18 yaşını dolduran kadına dev destek! 100.000 TL- 400.000 TL geri ödemesiz verilecek

Yüzde 30- 40 zam açıklandı! Ocak ayında yüzde 12’lik refah payı detayı!

SGK’dan dev karar! Geri ödeme listesinden çıkartılan alet geri geliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
G20 Liderler Zirvesi Rio de Janeiro'da Başlıyor: Adil Bir Dünya İçin Toplanıyorlar
2
İlkokul Öğrencileri Depremlerde Ses Olmak İçin 'Can Düdüğü' Üretiyor
3
Felçli Köpek 'Dobby', Kök Hücre Tedavisi ile Yeniden Yürümeye Başladı
4
Ağrı Ovası Beyaza Büründü: Kar ve Sis Etkili Oldu
5
Şanlıurfa'daki Trajik Kaza: Baba ve Oğlu Hayatını Kaybetti, Anne Ağır Yaralı
6
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Brezilya'da Dezenformasyonla Mücadele Toplantısı Düzenledi
7
Ticaret Bakanı Bolat, Irak'ta İhracatçı ve Müteahhitlerle Görüşecek

Asgari ücret zammı açıklaması Bakan Şimşek’ten geldi! O cümle herkesi kahredecek

SGK’dan dev karar! Geri ödeme listesinden çıkartılan alet geri geliyor

18 yaşını dolduran kadına dev destek! 100.000 TL- 400.000 TL geri ödemesiz verilecek

Devletten desteğin feriştahı geldi! İşte Yatırımları kanatlandıracak gelişme

Para gönderenlere müjde! Tüm ücretler ve saat sınırı kaldırıldı

Konut ve işyeri elektrik faturaları için Resmi Gazete’de yeni karar! 5 bin kwh ile sınırlandırıldı

Devlet Destek Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı: 252 Milyon Lira Ödeme Yapıldı

Yüzde 30- 40 zam açıklandı! Ocak ayında yüzde 12’lik refah payı detayı!

MEB'den öğrencilere ve ebeveyne müjde! "Aile Okulu" ile öğrenci başarısına aile desteği

Türkiye’nin en yoksul illeri açıklandı! Listenin başında bakın hangi il var

4A-4B'lilerin hayalleri suya düşecek! Milyonlara düşük artış verilecek

Emeklilik hayali kuranlar dikkat! Borçlu olan siz çıkabilirsiniz!